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奧斯卡獎頒錯人？導演收到女兒殘酷的愚人節玩笑

中央社／倫敦2日綜合外電報導
加拿大才女導演莎拉波莉收到奧斯卡主辦單位來信，告知她上個月的頒獎典禮搞了大烏龍，要求她將獎座交還回去，後來才知道是女兒開的愚人節玩笑。（路透）
加拿大才女導演莎拉波莉收到奧斯卡主辦單位來信，告知她上個月的頒獎典禮搞了大烏龍，要求她將獎座交還回去，後來才知道是女兒開的愚人節玩笑。（路透）

加拿大才女導演莎拉波莉（Sarah Polley）收到奧斯卡主辦單位來信，告知她上個月的頒獎典禮搞了大烏龍，弄錯得獎人，要求她將獎座交還回去，後來才知道是女兒開的愚人節玩笑，讓她哭笑不得。

莎拉波莉上個月在洛杉磯舉行的第95屆奧斯卡頒獎典禮中，憑藉「沒有聲音的女人們」（Women Talking）榮獲最佳改編劇本獎。

她在社群網站Instagram貼文，與粉絲分享女兒在愚人節這天開了她這個「殘酷」的玩笑。

莎拉波莉在IG PO出一張照片，內容是奧斯卡主辦單位美國影藝學院來信，笑說「我11歲女兒在今年愚人節開了我一個大玩笑」。

這封信上寫著「我們懷著最深切的遺憾通知您：您獲得奧斯卡獎是個錯誤」，要求她將獎座「寄回」加州。

信中寫道，莎拉波莉的獎座只能再保留一周，讓她可以再享受一下這項殊榮，然後就得寄回去給「真正」的奧斯卡得主－「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front）導演愛德華貝爾格（Edward Berger）。

「我們對您的損失感到遺憾，但讓真正的最佳改編劇本獲得奧斯卡獎才是公平的。」

莎拉波莉的女兒繼續開玩笑說，奧斯卡主辦單位當天就意識到他們犯了錯，但希望避免重演2017年把最佳影片獎誤頒給「樂來越愛你」（La La Land）而非真正得主「月光下的藍色男孩」（Moonlight）的尷尬場面。

在1990年代以演員身分一舉成名的莎拉波莉說，她很快便意識到這封信並非來自美國影藝學院，而是女兒開的愚人節玩笑。

捲入這起「奧斯卡烏龍事件」的52歲德國導演愛德華柏格也在推特對莎拉波莉笑說：「因為我住在海外，為了節省郵寄費用，美國影藝學院要我給妳我的地址，這樣妳就可以直接把奧斯卡獎座寄給我了。」

奧斯卡獎 導演 影藝學院

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