海底撈能包夜？中國「旅遊特種兵」夜宿火鍋店

近期，有一些到外地大城市旅遊的中國年輕人，選擇在靠近景點、精華地段的海底撈「夜宿」。（取材自北京青年報）

中國餐飲品牌「海底撈」以服務聞名，近期更出現新現象，就是有一些旅遊中的中國年輕人，會在不想花太多旅費、節省時間的情況下，到北京 等大城市的黃金地段，尋找海底撈門市請求「留宿」。這些人大多是所謂的「旅遊特種兵」，行程安排「時間緊、任務重」，睡在火鍋店可以將效益最大化。

據北京青年報報導，近日，有一中國女子在社交平台上發文，分享自己在深圳，因沒有趕上火車，在未消費的情況下「夜宿海底撈」。文章登上平台熱搜，網友也爭論不休，質疑為何不住車站周邊的旅館 ，或認為雖海底撈伸出援手是一種善意，但「不應該被消耗」。

就在眾人爭論不休之際，這種「夜宿海底撈」的方式，似乎也早已被許多「窮遊」的中國年輕人採納。據報導，北京王府井地區一家海底撈門市，在晚上10時後還有排隊等位人潮，他們大多是年輕人，不少拉著行李箱，儘管用餐完畢，也沒有離開的意思，反而是直接趴下休息，或問服務員能否「直接在長條沙發上睡一會。」

海底撈門市員工對此也見怪不怪，還會好心將需要休息的人，帶到光線較暗的區域。有人表示，選擇在這家海底撈休息，是因為離天安門 近，直言「我下了火車就直接過來這邊了，看完升旗再去訂的民宿，這樣最節省時間。」

一名來自河北的大四學生小高也分享，他和上鋪好兄弟小孫兩人計畫畢業前，透過短暫旅遊散心，深受近日網路上爆紅的「200塊錢遊北京」影響，他們坐上綠皮火車到北京，結束一天景點打卡行程後，就順著攻略到海底撈找「床鋪」。

中媒報導，這些人很多都是俗稱的「旅遊特種兵」，或叫「特種兵式旅遊」，他們時間緊、任務重，通常一、兩天內要去十多個景點，甚至影音平台上都有參考模板、攻略。因此，儘管休息條件不理想，但夜宿交通便利的24小時營業的餐廳，成為他們最有效率的選擇之一。

但報導也提醒，夜宿海底撈並不像網路上攻略描述的舒適，例如附近仍有遊客用餐，燈光讓人難以入睡等，且有一些人將店家的「善意」，當成「流量密碼」大肆宣傳。分析人士坦言，幫助有特殊情況的顧客，是企業社會責任的一種體現，但這一幫助一但被常態化、娛樂化，就可能出現新的社會問題，例如是否有不法份子進行非法活動。