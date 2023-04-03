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玉米長出灰色腫瘤？ 老饕網友眼尖：是墨西哥松露

聯合新聞網／ 即時報導
甜玉米受到「玉米黑穗菌」的感染。（取材自種菜人病蟲害探討園地臉書）
甜玉米受到「玉米黑穗菌」的感染。（取材自種菜人病蟲害探討園地臉書）

近日有網友發現自然種植的甜玉米，長出灰色不明物體，嚇得他上網求助，結果竟是虛驚一場，有許多人解答是受到「玉米黑穗菌」（Ustilago esculenta）的感染，國立自然科學博物館也介紹，墨西哥人視之為珍寶，口感綜合玉米和菇類的甜味，因此有「墨西哥松露」之稱。

有網友在臉書社團「種菜人病蟲害探討園地」PO出一張照片，只見圖中的甜玉米上下方被灰色不明物包覆，原PO急忙求助「前輩我的甜玉米怎麼了，教教我」。對此不少人解答是「玉米黑穗菌」，「據說這是玉米中的極品，玉米黑穗菌非常美味千萬別丟」、「玉米黑穗菌，珍稀高價食材」、「黑穗菌感染，其實可以吃」。

此外，還有不少網友補充，「可以吃的，每年都會種幾批，1000棵也不見得能長出一穗，千萬別丟掉，號稱是玉米黑松露」、「不便宜的食材，非慣行栽種才有菌長」、「茭白筍的黑點點也是這個菌，營養價值蠻高的」；不過也有人認為「好東西，但我實在沒膽子料理」、「我之前也有種出這樣，長出黑黑的腫瘤，看起來很可怕，都把它丟掉」。

根據台灣自然科學博物館網站介紹，「玉米黑穗菌」（Ustilago esculenta）是一種玉米的病害，玉米的植株感染菌後會長出類似腫瘤的構造，但墨西哥的農民會在玉米穗染病後剛長出瘤狀構造，尚未出現黑色的孢子粉末時，將此玉米穗採收煮食，據說口感類似菇類，十分美味可口，綜合玉米和菇類的甜味，有「墨西哥松露」之稱。

墨西哥 博物館 腫瘤

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