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可口可樂喝了會嗨？工廠每年為它生產價值20億古柯鹼

編譯俞仲慈／綜合2日電
可口可樂添加的古柯葉萃取物，據稱是由新澤西州梅伍德一間小型工廠提煉而成。(美聯社)
可口可樂添加的古柯葉萃取物，據稱是由新澤西州梅伍德一間小型工廠提煉而成。(美聯社)

新澤西州梅伍德(Maywood)一間小型工廠Stepan公司，貌似不起眼，卻是國內唯一獲得官方許可進口古柯葉、提煉古柯鹼的企業，今年1月該廠再次獲得聯邦緝毒署(DEA)核發的特殊許可證，每年生產價值高達20億元古柯鹼，原因就在該廠提煉的古柯鹼全數交貨給可口可樂(Coca-Cola)，生產獨家配方的可樂飲料。

據了解，Stepan為可口可樂獨家提煉古柯葉已有上百年歷史，但直到1980年代後期，被當時紐約時報披露，Stepan每年自秘魯(Peru)和玻利維亞(Bolivia)進口56至588噸古柯葉，提煉約200萬克古柯鹼，價值上看20億元，前述營業機密才終於曝光。

根據「咖啡、古柯與可樂之秘史」(A Secret History of Coffee, Coca and Cola)一書作者柯戴斯(Ricardo Cortés)研究調查，2007至2010年間，每年有45至104噸古柯葉出口至Stepan。

儘管自1921年聯邦政府即禁止南美洲的古柯葉進口至國內，但市值價高達2650億元的可口可樂公司卻早在上個世紀，即可免費進口古柯葉這種管制品，儘管各國政府多年來全力打擊古柯鹼，唯獨Stepan仍奇蹟似地保有進口古柯葉的豁免權，不過在1929年前後，可口可樂在添加古柯葉萃取物之前，會先移除其中的古柯鹼成份。

據了解，Stepan位於梅伍德的化工廠擁有兩份經營許可證，一份「進口古柯葉」，另一份「製造管制品」，推測該廠提煉的古柯葉糖漿，也就是所謂的「5號配方」。

另外根據美聯社1988年的報導，位於聖路易(St. Louis)的製藥龍頭Mallinckrodt是國內唯一獲准可以購買Stepan古柯鹼製品的藥廠，Mallinckrodt在其官網列出古柯鹼鹽酸鹽(Cocaine Hydrochloride)，但強調僅供醫療專業使用。

可口可樂 新澤西州 紐約時報

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