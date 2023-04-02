佛州海生館虎鯨表演52年將重返太平洋 和90歲母鯨重逢

虎鯨洛莉塔已在邁阿密海生館生活50多年後，即將重返廣闊大洋的懷抱。（美聯社）

虎鯨「洛莉塔」(Lolita，別名Tokitae)已在邁阿密海生館(Miami Seaquarium)生活50多年，平常受人訓練表演、娛樂大眾。終於在上月30日，海生館官方、動保團體以及一名NFL 球隊老闆兼慈善家發出聯合聲明，宣布將把洛莉塔送回太平洋西北地區的老家，讓牠重返廣闊大洋的懷抱。

NFL印第安納波利斯小馬隊(Indianapolis Colts)老闆伊爾西(Jim Irsay)表示：「我很開心能參與洛莉塔的自由之旅，我知道牠想到自由的水域。」

洛莉塔今年57歲，重5000磅，目前住在長80呎、寬35呎、20呎深的人造水池裡。

1970年夏天，約4歲的洛莉塔在普吉特海灣(Puget Sound)被捕獲，從此在海生館展開賣藝生活，牠生病前的數十年來一直為人類表演。

去年邁阿密海生館宣布，根據與聯邦監管機構的協議，未來不再讓洛莉塔上台表演。

邁阿密海生館的虎鯨洛莉塔，在此生活50多年後，即將重返廣闊大洋的懷抱。（美聯社）

一隻名為「海之陽」(Ocean Sun)的虎鯨據信是洛莉塔的媽媽，專家預估牠已90多歲，「海之陽」與其他虎鯨家族成員仍自由自在地徜徉於大海中，這為提倡釋放洛莉塔的各方帶來正面消息，他們相信洛莉塔也許還能在野外長久生存。

讓洛莉塔回家的協議由伊爾西、邁阿密海生館所有者海豚公司(The Dolphin Company)負責人阿爾伯(Eduardo Albor)、佛州 非營利組織「托基之友」(Friends of Toki)三方達成，但在獲得政府批准方面仍面臨挑戰。

將洛莉塔送回海中預計需耗時18至24個月，成本可能達2000萬元。

計畫以飛機將洛莉塔運送至華盛頓州與加拿大之間水域的一處海洋保護區，一開始先在大型網子內適應，由訓練員與獸醫教導洛莉塔捕魚，同時訓練肌肉 ，因為虎鯨一天通常會游100哩。

洛莉塔將接受24小時的全天候照護，直到適應新環境為止。