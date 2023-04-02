中國磁浮列車拚時速600公里 「上午在東北，傍晚到廣西」

中國首套自主研發的高溫超導電動懸浮全要素試驗系統，近日在吉林長春完成首次懸浮運行，未來運行速度有望達到時速600公里以上。（新華社／中車長春軌道客車公司）

中國首套自主研發的高溫 超導電動懸浮全要素試驗系統，近日在吉林長春完成首次懸浮運行，實現重要技術突破。據新華社報導，這套超導電動懸浮交通系統未來運行速度有望達到時速600公里以上。有網友表示：上午東北看雪、傍晚廣西吃螺螄粉，期待實現商業運營。

中車長春軌道客車公司（簡稱中車長客）近日發布消息，由該公司自主研製的中國首套高溫超導電動懸浮全要素試驗系統完成首次懸浮運行，這標誌著中國在高溫超導電動懸浮領域實現重要技術突破。

中車長客指出，此次懸浮運行對超導磁體、直線同步牽引、感應供電及低溫 製冷等關鍵核心技術進行充分驗證，為推動超導電動磁浮交通系統工程化應用奠定堅實基礎。

據了解，超導電動磁浮交通系統是構建超大城市間、發達經濟圈之間快速運輸通道的重要選擇。

中車長客副總工程師兼磁浮研究所所長于青松表示，超導電動懸浮交通系統由車輛、軌道、牽引供電、運行通信等系統構成，適用於高速、超高速和低真空管道等運用場景，運行速度可達時速600公里以上，具有高速、安全、綠色、智慧、舒適及環境適應性強等優勢。

IT之家從中車長客官方微信 公眾號獲悉，超導電動磁浮依靠車載超導磁體與地面「8」字形懸浮線圈相互作用，實現自懸浮、自導向、自穩定，應用該原理的超導電動磁浮技術被認為是當前世界軌道交通技術的「制高點」之一。