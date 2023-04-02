我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克放話將把推特變數位銀行 盼讓公司市值增逾10倍

常春藤名校學費漲至近9萬元 有家長砸75萬找顧問從小栽培

中國磁浮列車拚時速600公里 「上午在東北，傍晚到廣西」

記者葉文義／即時報導
中國首套自主研發的高溫超導電動懸浮全要素試驗系統，近日在吉林長春完成首次懸浮運行，未來運行速度有望達到時速600公里以上。（新華社／中車長春軌道客車公司）
中國首套自主研發的高溫超導電動懸浮全要素試驗系統，近日在吉林長春完成首次懸浮運行，未來運行速度有望達到時速600公里以上。（新華社／中車長春軌道客車公司）

中國首套自主研發的高溫超導電動懸浮全要素試驗系統，近日在吉林長春完成首次懸浮運行，實現重要技術突破。據新華社報導，這套超導電動懸浮交通系統未來運行速度有望達到時速600公里以上。有網友表示：上午東北看雪、傍晚廣西吃螺螄粉，期待實現商業運營。

中車長春軌道客車公司（簡稱中車長客）近日發布消息，由該公司自主研製的中國首套高溫超導電動懸浮全要素試驗系統完成首次懸浮運行，這標誌著中國在高溫超導電動懸浮領域實現重要技術突破。

中車長客指出，此次懸浮運行對超導磁體、直線同步牽引、感應供電及低溫製冷等關鍵核心技術進行充分驗證，為推動超導電動磁浮交通系統工程化應用奠定堅實基礎。

據了解，超導電動磁浮交通系統是構建超大城市間、發達經濟圈之間快速運輸通道的重要選擇。

中車長客副總工程師兼磁浮研究所所長于青松表示，超導電動懸浮交通系統由車輛、軌道、牽引供電、運行通信等系統構成，適用於高速、超高速和低真空管道等運用場景，運行速度可達時速600公里以上，具有高速、安全、綠色、智慧、舒適及環境適應性強等優勢。

IT之家從中車長客官方微信公眾號獲悉，超導電動磁浮依靠車載超導磁體與地面「8」字形懸浮線圈相互作用，實現自懸浮、自導向、自穩定，應用該原理的超導電動磁浮技術被認為是當前世界軌道交通技術的「制高點」之一。

高溫 微信 低溫

上一則

史上首次 淘寶拍出2顆中國國產商用衛星

延伸閱讀

中國多起青年被騙到緬甸 中方籲緬甸加強打擊跨境犯罪

中國多起青年被騙到緬甸 中方籲緬甸加強打擊跨境犯罪
趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任

趙立堅在「邊疆」被偶遇 發福？憔悴？戰狼變班主任
考雙科滿分獲「1個桶子」 廣西師創意獎勵有寓意

考雙科滿分獲「1個桶子」 廣西師創意獎勵有寓意
廣西公安廳欠48萬電費 網譏：真想看它斷電

廣西公安廳欠48萬電費 網譏：真想看它斷電

熱門新聞

王敏德（右一）透露曾不滿女兒在社群網站曝光全裸照，並要求女兒將照片下架。（取材自Instagram）

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

2023-03-26 23:41
在搭機時應繫好安全帶，並避免穿著緊身褲等人造纖維材質的衣物。（示意圖／ingimage）

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

2023-03-29 02:08
圖／ingimage

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

2023-03-28 18:43
胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一位女病患做了一件事，一年內讓脂肪肝成功消失。示意圖。（取材自ingimage）

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

2023-03-26 03:32
美國時空旅人阿拉里克警告外星人已到訪過地球，並帶走8000名優秀的人類。示意圖。（取材自ingimage）

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

2023-03-27 20:15
胡歌與劉亦菲、劉詩詩、楊冪、Angelababy等人同坐在一起。（取材自微博）

四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體

2023-03-25 22:33

超人氣

更多 >
中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘

中國留學生愛上穆斯林少女被拒 送豬肉上門結局很慘
馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面

馬英九掃祖墓哭了兩次 念祭文痛哭失聲三度掩面
川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持

川普在她產後與豔星出軌 梅蘭妮亞怒火攻心仍轉向表態支持
佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體

佛州婦慘死家中 2歲兒失蹤…多日後在鱷魚口中尋獲遺體
別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她

別再炒25歲以下嫩模？李奧納多狄卡皮歐真正想追的是她