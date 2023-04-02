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AI正妹太火辣會愛上？男網友1效應作祟紛喊：真的沒辦法

聯合新聞網／即時報導
有網友轉貼由AI繪圖軟體生成的AI正妹圖，不僅顏質炸天、身材更是令人直呼不科學。（取材自PTT）
有網友轉貼由AI繪圖軟體生成的AI正妹圖，不僅顏質炸天、身材更是令人直呼不科學。（取材自PTT）

AI聊天機器人ChatGPT暴紅後，AI繪圖軟體也成為熱門話題，近日又有PTT網友利用AI繪圖軟體生成「AI正妹圖」，不只顏質超頂，就連身材也相當火辣，不禁令人直呼可能平面模特兒都要「被失業」了。

鄉民在PTT上轉貼多張由AI繪圖軟體生成的AI正妹圖，圖中人物各個美到炸天且「小露半球」的穿搭凸顯身材玲瓏有緻，讓人看了幾乎要噴鼻血。另一名男網友則轉貼尺度更大的AI正妹圖，火辣程度讓他害羞不已，忍不住狂讚「好真實的臉…而且那些身材好不科學」，但這也不禁令他好奇「男人看了『有感覺』嗎？」

仔細觀察可見AI正妹圖的細部處理（尤其手部細節，見紅圈處）較容易出錯。（取材自P...
仔細觀察可見AI正妹圖的細部處理（尤其手部細節，見紅圈處）較容易出錯。（取材自PTT）

正妹討論文一出，男網友們紛紛傾巢而出，但即便AI正妹圖身材再火辣，男性網友們似乎「跨不過心中的那道檻」，不少人點評AI生成正妹圖總在細節處出包，「其實仔細看很不舒服，一些細節非人類該長的構造長錯」、「AI是不是手指跟眼睛都畫不太好？」、「AI的手不是爪子就是骨折…怕」。

值得注意的是，多數男網友不約而同聲稱看到AI正妹圖時會發生「恐怖谷效應」，「恐怖谷效應」是1970年由日籍機器科學家森政弘（Masahiro Mori）引申1906年德國精神科醫師詹池（Ernst Jentsch）提出的恐怖谷（Uncanny Valley）一詞所衍生的論點；「恐怖谷效應」闡述當人面對機器人（或具有「人類特徵」的物體）時會產生一股詭異感受的現象（例如心中好感度會產生波動，甚至產生排斥感）。

仔細觀察可見AI正妹圖的細部處理（尤其手部細節，見紅圈處）較容易出錯。（取材自P...
仔細觀察可見AI正妹圖的細部處理（尤其手部細節，見紅圈處）較容易出錯。（取材自PTT）

以AI正妹圖而言，即便AI生成的正妹圖擁有魔鬼身材、顏質又頂天，但它畢竟是由機器人生成的「虛假物體」，若AI繪圖做到細節近乎完美，且男網友在不知道AI正妹圖是由AI繪製生成的話，或許會一眼愛上AI正妹，但在「恐怖谷效應」之下恐怕難以跨越、「對AI正妹有感覺」。

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