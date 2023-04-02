到處謊報有槍案、炸彈還PO網 20歲華州男子恐被關10年

司法部起訴一名青年，累積多起謊報惡作劇報案，讓11州警察非常困擾。(示意圖，Getty Images)

當提到賈西 亞（Ashton Connor Garcia）這個名字，華盛頓州 等多個行政區內警局，都出現無奈和困擾的神情，根據多家媒體報導，這位年僅20歲的男性，是一名喜愛撥打惡作劇電話、造假聲音、謊報有槍手或炸彈的慣犯，包含加州、伊利諾、密西根、新澤西和賓州等11個行政區，就連加拿大亞伯達省也曾接獲謊報電話。如今賈西亞遭到起訴，最高將面臨10年有期徒刑的懲罰。

熱愛利用科技變聲並偽裝真實身份的賈西亞，惡作劇的種類包羅萬象，從發現炸彈、有槍手潛伏、特定地點發現爆裂物，甚至還曾電話勒索鉅額20萬比特幣（Bitcoin），否則要在洛杉磯機場放置炸彈。最惡劣的一點，賈西亞還會把惡作劇謊報過程，放上社群「分享」自己的成果。

司法部3月30日也發出聲明，由聯邦檢察官 布朗（Nick Brown）對賈西亞起訴，包含恐嚇取財等十多則罪名，如果全數有罪，這位20歲青年將面臨最多10年牢獄刑期。

布朗在聲明中無奈地表示，賈西亞謊報的惡作劇，都會讓各地警局非常緊張，涉及槍手、炸彈或人命安全，每次都出動荷槍實彈的隊伍和相關設備，結果卻在現場發生被耍。檢察官表示，高張力搜索狀態，稍有不慎就可能誤傷或認錯無辜民眾，「這種開玩笑，讓他人陷於緊張或危險，非常不好笑！」

警察無奈！熱愛謊報槍案炸彈 華盛頓州青年面臨最高10年刑期

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