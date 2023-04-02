全球僅10台…C羅開千萬超跑露臉 球迷包圍爭睹

38歲的葡萄牙巨星「C羅」羅納度開著「布卡堤Centodieci」跑車現身街頭。(影片截圖)

38歲的葡萄牙足球巨星「C羅 」羅納度（Christiano Ronaldo）是全球收入最高的運動員之一，近日他開著市價高達880萬英鎊（約1086萬美元）、超級稀有的「布卡堤」（Bugatti）跑車現身西班牙馬德里（Madrid）街頭時，立刻吸引眾多粉絲圍觀，拿手機瘋狂拍攝，這是他首度被拍到公開駕駛這輛豪車。

「太陽報」、「每日郵報」報導，C羅近日開著全球稀有的「布卡堤Centodieci」跑車，載著女友喬治娜（Georgina Rodriguez），重返馬德里一家高級餐廳用餐，由於他過去曾在皇馬效力９年，在當地有著極高人氣，準備上車時立刻被眼尖球迷認出，將他團團包圍並呼喊他的名字，爭相搶拍帥哥與超跑 英姿；C羅則在貼身保鑣保護下，帥氣打開車門進入白色名車，瀟灑駕駛夢幻神獸揚長而去。

「布卡堤Centodieci」全球僅有10輛，C羅在2020年3月買下其中第7輛，配合他的7號背號。(取材自官方臉書)

「布卡堤」是法國超跑車廠，曾產出世界最快車，2021年與克羅埃西亞車廠「瑞馬克汽車」（Rimac Automobili）的跑車部門合併，成立合資企業「布卡堤-瑞馬克」（Bugatti-Rimac）。

「Centodieci」是布卡堤2019年紀念建廠110周年時推出的限定車款，車名在義大利 文中即代表數字110，向該品牌的經典車款EB110致敬；這輛超跑搭載8.0升渦輪增壓W16引擎，可輸出最大馬力1600匹，0到100km/h加速只需2.4秒，全球僅有10輛，C羅在2020年3月買下其中第7輛，配合他的7號背號。

除了這輛愛駒外，C羅還擁有「法拉利F12tdf」、「藍寶堅尼Aventador 」、「保時捷911 turbo S」、「賓士Brabus G65」、「布卡堤Chiron 」等豪車，可謂站在金字塔頂端的男人。

全球僅10台！Ｃ羅開3.4億超跑神獸露臉 球迷包圍爭睹

TVBS新聞網