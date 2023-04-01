搶狗狗飯碗？荷蘭啟用「緝毒貓」 鏟屎官搶替主子報名

荷蘭海關宣布，將在機場啟用貓咪、協助進行緝毒和行李抽查任務。（取材自臉書@Douane Nederland）

各國機場 的行李轉盤附近，總能看見辛勤的緝毒犬檢查大小行李，確保沒有人私藏違禁品入境，但未來在荷蘭機場內，除了能到小狗擔當大任，你將能見到貓咪巡查員出沒。引述荷蘭海關在臉書 粉專宣布，他們將成為全世界第一個國家，成功訓練貓咪擔當海關巡查員，與緝毒犬一起檢查所有旅客的行李，荷蘭官方對這群「主子」很有信心，甚至認為牠們比小狗更加敏銳，同時還具備體型優勢，能夠更深入和鑽入人群抓出問題。

這則臉書圖文訊息曝光後，吸引眾多民眾留言分享，僅一天時間就有超過4000次分享，留言區內更是湧入上千名荷蘭網友，分享他們自家的寵物貓照片，希望也替主子們報名上班，讓原先嚴肅的官方聲明，頓時成為可愛貓咪互動專區。

荷蘭海關貼文指出，由於貓咪擁有極為敏感的嗅覺和感知能力，能從旅客行李中找出違禁品，尤其是像魚類等海鮮生物，幫助荷蘭擋住不必要的麻煩，首批緝毒貓上工後，也會觀察牠們的表現與適應能力，未來不排除擴大編制，，引入更多貓咪進入機場工作。

這則貼文很快引起社群 關注，不過當轉發至美國Reddit平台時，多數美國網友第一時間的反應，不是覺得貓咪很可愛，反倒懷疑荷蘭政府是不是、埋藏一個4月1日愚人節（April fools）玩笑隱藏炸彈，對於緝毒貓的政策打上大大的問號。

狗也失業？荷蘭啟用「緝毒貓」數千鏟屎官替主子報名

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