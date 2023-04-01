要去歐洲玩護照被狗啃 他少做1事旅行泡湯、機酒退不了

美國一位男子原先計畫去歐洲玩兩星期，沒想到在出發前一天護照被家裡養的狗啃成碎片。（取材自Reddit）

各國邊境 解封，不少人紛紛出國旅遊，而要飛出國護照是最不可或缺的。美國一位男子原先計畫去歐洲玩兩星期，沒想到在出發前一天護照被家裡養的狗啃成碎片，由於時間來不及重新辦理相關文件加上未保保險 ，整個旅程泡湯，還損失了幾千美元。

據外聞周刊（Newsweek）報導，這起悲劇的主角雅各（Jacob）在論壇Reddit發文表示原本要飛往巴黎，行程中的食宿都已安排好，他在前一天收拾好衣服並將護照放在行李袋上以防忘記，不料才轉頭整理其他行李20分鐘，就見護照被家中的小狗啃的亂七八糟，讓他十分崩潰。

由於離登機只剩不到8個小時的時間，來不及重辦護照，美國政府規定損壞的護照無效，不能用於國際旅行，因此他只好忍痛取消行程。此外，他之前並沒有購買旅遊的相關保險，取消的班機和訂好的飯店都無法得到退款。

PO文一出後，網友紛紛留言「謝謝你的犧牲，一個人的錯誤是對他人的人生教訓」、「每當我對自己說今天過得很糟時，我就會想起這篇文」、「應該要把所有東西都放在小狗拿不到的地方」、「重要文件一定要妥善保管啊」、「真的要記得保保險」、「那隻小狗知道你想離開」、「我是收拾行李時，貓在我的旅行袋裡撒尿」。