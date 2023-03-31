這個社群帳號讓明星好怕 有沒有「變臉」一目瞭然

梅格萊恩從「美國甜心」到淡出大銀幕，長相的變化也是原因之一。(取材自Instagram)

愛美是人的天性，尤其是以外表出眾受到粉絲喜愛的演藝圈名人，更是千方百計想留住自己的美，因此時不時會有「進場微調」的傳聞，有些人大方承認，有些人打死不認，不過到底整過沒有，其實一目瞭然。最近就有一名為「celebface」（直譯：名人臉）的Instagram帳號，發了一堆名人臉部的「前後對照」，好幾位沒有承認在臉上動過手腳的明星，也很難再迴避，粉絲之間更是討論熱烈，短短幾個月已累積破百萬人追蹤。

曾經因「歌舞青春」成為無數少女心目中白馬王子的柴克艾福隆（Zac Efron），當年是俊俏可愛的小帥哥，現在已經35歲，難免臉上會有些歲月的痕跡，然而他的法令紋變得明顯，嘴唇也更厚實，連眼睛的形狀都不太一樣，看起來顯得不是很自然。他近來追求轉型，卻不幸幾部片子不是缺乏好評，就是連票房都慘敗，需要找到重振雄風之道。

柴克艾福隆昔日曾是少女偶像（左），現在臉部明顯不一樣。(取材自Instagram)

經典版「蝙蝠俠」女主角金貝辛格(Kim Basinger)，一直是外界眼中的金髮性感大美人，不過年近70，自然會老化，若是想運用醫美來減少歲月的印記，無可厚非，celebface上她的臉部前後對照，也是讓人蠻驚訝，但正如該網站所強調，要自然老去還是動用醫美手術 ，都是自己的選擇，只是有時候為了用人工方法來留住美麗，反而會把自己原先的長相給弄不見了。

金貝辛格在「蝙蝠俠」中美艷性感」（左），現在年近70，明顯變得不太一樣。(取材自Instagram)

昔日的「美國甜心」梅格萊恩(Meg Ryan)就是知名實例，她因為年齡增長，希望在戲路上轉型，無奈演嚴肅劇情片或是挑戰情慾驚悚，甚至升格演女主角的媽，觀眾都反應冷淡，而她的「變臉」似乎沒有好的迴響，就逐漸在大銀幕上淡出，許久沒有主演的新作。

另一個和她們同期的性感女王黛咪摩兒(Demi Moore)，並沒有在避諱曾經動過醫美這件事，可是和年輕時的俏麗相比，她也似乎出現明顯的法令紋、唇形改變，看來有些詭異。義大利 的國寶級美人莫妮卡貝露琪（Monica Bellucci），雖然外界一向讚其駐顏有術，其實與年輕時相比，也很自然的有明顯魚尾紋，可是她算是還沒到「臉變形」的程度，仍然看出些許原先的樣貌。

黛咪摩兒（左）曾經俏麗可人，現在法令紋超明顯且唇形大變。(取材自Instagram)