我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周轉失靈 布蘭森的維珍軌道宣布停業 幾乎全部裁員

殺豬盤又一樁：熱戀男友要寄金子 我被騙4萬

TikTok奇怪新風潮 薄荷護唇膏塗眼皮「嗨」起來

編譯中心／即時報導
近期TikTok流行一股風潮，網友會在眼皮上塗護唇膏追求嗨的感覺。（影片截圖）
近期TikTok流行一股風潮，網友會在眼皮上塗護唇膏追求嗨的感覺。（影片截圖）

近期TikTok出現一種流行新趨勢，不少人在「眼皮」塗護唇膏，希望能夠提神「嗨」起來，但這種行為非常危險，可能會導致眼瞼發炎或皮膚病等問題。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，其實這股風潮在2010年左右就曾流行過。由於護唇膏有薄荷，塗抹時會有輕微的刺痛灼熱感，當時不少人會將Burt’s Bee的護脣膏塗抹在眼周，藉此製造出飲酒後的微醺感和興奮感，也有人會用來「提神」。

Burt’s Bee的護唇膏含有薄荷油，保濕款則是含有薄荷醇，這兩種成分都有降溫效果，可能是因為塗抹在眼皮後的清涼感讓使用者認為可以提神，此行為被簡稱為「Beezin」。近期不少網友又開始重現這股「Beezin」風潮，不少影片甚至破數百萬次點閱。

然而專家警告，眼周的皮膚非常敏感，這麼做可能會導致接觸性皮膚炎、眼瞼發炎等疾病。不只如此，讓眼睛跟嘴唇共用同一個東西，也可能會把細菌感染到不同部位。Burt’s Bee發言人也在受訪時表示，雖然Burt’s Bee的產品是100%純天然的產品，但依然不建議用在眼睛。

@miybol Absolute menace #fyp #beezin #burtsbees #villainoriginstory ♬ Take My Breath Away (Love Theme from "Top Gun") - Berlin

TikTok

上一則

「小孩為何被殺死」孩子問校園槍擊 父母好難答

延伸閱讀

TikTok太耗電 歐洲最大彈藥廠為烏擴建受阻

TikTok太耗電 歐洲最大彈藥廠為烏擴建受阻
TikTok新挑戰？讀書讀到蠟燭燒光

TikTok新挑戰？讀書讀到蠟燭燒光
仿TikTok遊戲惡整 女遭水桶套頭送醫

仿TikTok遊戲惡整 女遭水桶套頭送醫
「TikTok占用電力」 歐洲最大彈藥廠供應烏軍彈藥竟受阻

「TikTok占用電力」 歐洲最大彈藥廠供應烏軍彈藥竟受阻

熱門新聞

王敏德（右一）透露曾不滿女兒在社群網站曝光全裸照，並要求女兒將照片下架。（取材自Instagram）

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

2023-03-26 23:41
在搭機時應繫好安全帶，並避免穿著緊身褲等人造纖維材質的衣物。（示意圖／ingimage）

搭飛機別穿緊身褲、別脫鞋 專家告訴你重要原因

2023-03-29 02:08
圖／ingimage

未來23天4生肖「不要借錢給別人」 第1名小心敗光積蓄

2023-03-28 18:43
胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一位女病患做了一件事，一年內讓脂肪肝成功消失。示意圖。（取材自ingimage）

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

2023-03-26 03:32
美國時空旅人阿拉里克警告外星人已到訪過地球，並帶走8000名優秀的人類。示意圖。（取材自ingimage）

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

2023-03-27 20:15
胡歌與劉亦菲、劉詩詩、楊冪、Angelababy等人同坐在一起。（取材自微博）

四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體

2023-03-25 22:33

超人氣

更多 >
首位卸任總統遭刑事起訴 川普回應了：最高級別的政治迫害

首位卸任總統遭刑事起訴 川普回應了：最高級別的政治迫害
紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」
華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊
美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難

美軍2架黑鷹直升機訓練時相撞墜毀 9成員全罹難
中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南

中國移民偷渡入美人數新高 靠社群媒體當指南