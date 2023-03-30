TikTok奇怪新風潮 薄荷護唇膏塗眼皮「嗨」起來

近期TikTok流行一股風潮，網友會在眼皮上塗護唇膏追求嗨的感覺。（影片截圖）

近期TikTok 出現一種流行新趨勢，不少人在「眼皮」塗護唇膏，希望能夠提神「嗨」起來，但這種行為非常危險，可能會導致眼瞼發炎或皮膚病等問題。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，其實這股風潮在2010年左右就曾流行過。由於護唇膏有薄荷，塗抹時會有輕微的刺痛灼熱感，當時不少人會將Burt’s Bee的護脣膏塗抹在眼周，藉此製造出飲酒後的微醺感和興奮感，也有人會用來「提神」。

Burt’s Bee的護唇膏含有薄荷油，保濕款則是含有薄荷醇，這兩種成分都有降溫效果，可能是因為塗抹在眼皮後的清涼感讓使用者認為可以提神，此行為被簡稱為「Beezin」。近期不少網友又開始重現這股「Beezin」風潮，不少影片甚至破數百萬次點閱。

然而專家警告，眼周的皮膚非常敏感，這麼做可能會導致接觸性皮膚炎、眼瞼發炎等疾病。不只如此，讓眼睛跟嘴唇共用同一個東西，也可能會把細菌感染到不同部位。Burt’s Bee發言人也在受訪時表示，雖然Burt’s Bee的產品是100%純天然的產品，但依然不建議用在眼睛。