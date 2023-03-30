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「小孩為何被殺死」孩子問校園槍擊 父母好難答

中央社／納許維爾30日綜合外電報導
田納西州納許維爾一間私立教會小學27日發生槍擊案，師生們驚魂未定，父母除擔心孩子學校會不會是下一個，還得思索如何回答孩子提出的「小孩子為什麼會被殺死」的大哉問。(美聯社)
田納西州納許維爾一間私立教會小學27日發生槍擊案，師生們驚魂未定，父母除擔心孩子學校會不會是下一個，還得思索如何回答孩子提出的「小孩子為什麼會被殺死」的大哉問。(美聯社)

美國再傳校園槍擊，父母除擔心孩子學校會不會是下一個，還得思索如何回答孩子提出的「小孩子為什麼會被殺死」的大哉問。越來越多幼童現在得參加模擬槍手行凶的演習。

家住納許維爾（Nashville）的巴雷斯（Elizabeth Barese）27日到學校接11歲兒子放學的時候，心裡想著得讓他知道住家附近一間小學當天發生了槍擊案。

47歲的巴雷斯告訴法新社：「我們就住隔壁，那裡有警察，我得立刻跟他說。」

一名攜帶重型武器的槍手27日闖入田納西州首府納許維爾的私人小學聖約小學（The Covenant School）開槍，造成3名年幼孩童與3名教職員工死亡，震驚全美。

巴雷斯站在聖約小學大門外的十字架前說：「對小孩講這種事，實在難以啟齒。得在對他說實話，以及不嚇到他之間取得微妙平衡。」

美國再傳校園槍擊案，無數美國父母面臨跟巴雷斯一樣的兩難，他們得安慰因為家長的苦惱和恐懼而受到影響的孩子。

美國人口約3億3000萬，但流通槍枝數超過4億支。槍枝氾濫導致槍枝暴力時有所聞，就連校園也無法倖免，教育機構遇襲令人驚訝地司空見慣。

根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）蒐集資料，自1999年可倫拜高中（Columbine High School）槍擊事件發生以來，全美已發生376起學校槍擊事件，造成199人喪生、424人受傷，總計有34萬8000名學生在校園中曝露在槍枝暴力陰影下。

槍枝暴力日增意味美國父母得無時無刻擔心自己孩子的學校恐怕會是下一個。

智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）2022年調查顯示，約1/3學齡兒童的父母表示，他們對此「非常或極度」擔心。

巴雷斯表示，釀21死的德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學槍擊案發生後，她曾在社群媒體上發文說：「不知道下一次什麼時候發生，希望上帝別讓它發生在納許維爾。」

她說：「但我知道這不會是最後一次。」

住在距聖約小學約50公里外的柯利瑞（Xsavier Cleary）帶孩子向聖約小學的罹難者致意。他表示，案發當天，他幾個年齡從3到22歲不等的孩子，話題一直離不開這起槍擊案。

「孩子一直問，『爸，到處都在討論這起槍擊案，廣播、學校、新聞、電視，小孩子為什麼會被殺死？』。」

柯利瑞說：「從沒想過我們得在小孩這種年紀的時候跟他們討論這種事。他們還在念小學，我們卻得告訴他們發生這種事的時候該怎麼反應、要怎麼去做準備。」

美國學校進行槍擊演習的情況激增，巴雷斯孩子就讀的學校也舉辦過。她情緒激動說：「這真讓我想哭。」

康乃狄克州新鎮（Newtown）的桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）2012年發生槍擊案，造成20名學生與6名教師身亡。巴雷斯表示，從那時候起，女兒念的幼稚園就開始模擬槍手行凶的演習，而她女兒當時才3歲。巴雷斯說：「這讓我反胃。」

槍擊 社群媒體 警察

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