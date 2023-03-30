善惡之間良心無法選擇沉默：俄「反戰新聞編輯」後來呢？

瑪莉娜在新聞直播後立即被逮捕、審訊了約14個小時，後來俄羅斯法院裁定她藐視《抗議法》的罪名成立。（美聯社）

「善惡之間，良心無法選擇沉默。」在2022年轟動國際的「俄羅斯 反戰新聞編輯」——瑪莉娜．歐薇斯揚尼科娃（Marina Ovsyannikova）——因為在新聞節目上公然造反而遭軟禁，而後同年10月失蹤、並遭到當局通緝。在此之後經過4個月，原本下落不明的瑪莉娜，證實已經流亡到法國巴黎安頓。在今年俄羅斯入侵烏克蘭 一週年之際，瑪莉娜再次現身，並先後在《BBC》、《紐約時報》的專訪中鉅細靡遺地告訴世人——她後來是如何成功逃離俄羅斯？在官媒工作20年，是什麼原因促使她不願再沉默，冒著風險衝進直播現場，告訴廣大的俄羅斯觀眾：「你們被騙了」？

「我回想到小時候歷經的車臣戰爭，戰爭簡直是場不歸路...」瑪莉娜將反戰原因回溯到自己的童年，因為她曾經體驗過戰爭的恐懼。瑪莉娜出生於烏克蘭、並在車臣長大，她的父親是烏克蘭人、母親是俄羅斯人。1990年代中期車臣爆發戰爭，使她不得不逃離從小長大的地方、搬到俄羅斯南部的克拉斯諾達爾郊區。

在今年3月8日國際婦女節，瑪莉娜（中）走上巴黎街頭、呼籲俄羅斯釋放境內所有反戰人士與女性政治犯。（取材自推特）

回憶起自己將近20年來在俄國老牌官媒《第一頻道》的工作，她長時間以來被要求密切關注西方國家的廣播和電視節目、仔細挑選可以凸顯西方國家『未來會很糟糕』的新聞內容，然後在《第一頻道》告訴觀眾。瑪莉娜表示，俄羅斯人被灌輸了一個觀念——「所有美國人都是LGBT的支持者、他們會殺害黑人，還會虐待他們領養的俄羅斯小孩」——自從她搬至俄羅斯生活後，也是如此被「洗腦」。

然而2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，瑪莉娜發現各大國際媒體每天報導烏克蘭村莊被夷為平地、平民死亡，對比俄羅斯所屬的媒體及機構，對於戰爭造成的重大傷亡皆輕描淡寫，甚至大力宣稱國家正在對抗「新納粹份子」。在許多國際媒體上看到每個殘忍的畫面，都讓瑪莉娜回想到自己悲慘的童年。

「我在車臣的童年曾經很美好，但俄羅斯在那裡的軍事行動徹底摧毀了我的家，我和家人及許多難民一起逃離，我們在一夕之間變得一無所有。」瑪莉娜向《衛報》表示，「我很難想像烏克蘭人現在怎麼經歷這些的，尤其是那些辛苦的女性。」

「這麼多年來，我不斷在宣傳克里姆林宮思想，我當了20年的國家宣傳機器。」

2022年3月14日晚間，瑪莉娜拿著寫有反戰標語的海報闖入直播間，標語寫著：「No War！停止這場戰爭，不要相信你看到的新聞宣傳，俄羅斯官媒正在對你們說謊！」 （美聯社）

侵略烏克蘭成了瑪莉娜決定起身反戰的轉折點。2022年3月14日晚間九點多，新聞黃金時段上正在播報俄羅斯官民如何反制西方經濟制裁的新聞，瑪莉娜拿著準備好的海報闖入直播間、並站在正在播報的主播安德列娃（Yekaterina Andreeva）身後、面對鏡頭。海報上寫著標語：「No War！停止這場戰爭，不要相信你看到的新聞宣傳，俄羅斯官媒正在對你們說謊！」

反戰新聞插播之後，發生了什麼事？

瑪莉娜在新聞直播後立即被逮捕、審訊了約14個小時，後來俄羅斯法院裁定她藐視《抗議法》的罪名成立、將她罰款3萬盧布，並於3月15日暫時將她釋放。

被釋放的一個月，瑪莉娜接到德國《世界報》（DIE WELT）的邀請，表示有意願聘請她報導俄烏戰爭，然而她過往的官媒身分立刻引發《世界報》公司內部及在德烏克蘭人的反對。「烏克蘭社運人士在柏林」（Ukrainian activists in Berlin）4月11日發起抗議，他們並不相信瑪莉娜「真心反戰」，也認為她過去是國家代言人，沒有資格報導俄烏戰爭新聞。

2022年3月14日，俄國老牌官媒《第一頻道》編輯瑪莉娜於新聞直播中大舉反戰標語，轟動國際。如今已證實她已流亡到法國巴黎安頓。 （Getty Images）

強烈的反彈聲浪，讓瑪莉娜不得不放棄這個機會。而反戰行動同樣也讓她的家庭關係支離破碎，當時瑪莉娜的前夫正在爭奪孩子的監護權，母親也不諒解她的反戰行動，甚至希望瑪莉娜能被懲罰、關押入獄。此外，連瑪莉娜自己18歲的兒子，也認定「母親就是」一位「叛國賊」，怪罪她的行為徹底毀掉了一家人。

瑪莉娜在去年7月回到莫斯科，處理孩子監護權問題的期間，再次來到克里姆林宮附近進行抗議。她舉著一張海報、上面寫著「普亭 是殺人犯，他的士兵是法西斯主義者」。瑪莉娜再度被軟禁，並被法院規定從8月至10月9日期間於指定居所等候審判。然而就在審判日臨近之前的10月4日，前夫通報瑪莉娜失蹤，當局發出對她的通緝。

瑪莉娜去哪了？後來她向《BBC》還原這段經歷，當時瑪莉娜在「無國界記者組織」（RSF）的協助之下，已經成功逃往法國。

2023年2月10日，無國界記者組織（RSF）與瑪莉娜（左）在巴黎的記者會上公開露面。右為RSF秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）。（美聯社）

流亡的瑪莉娜沉寂了一段時間，直至今年2023年的2月10日，也是烏俄戰爭將滿一週年之前，無國界記者組織與瑪莉娜才在巴黎的記者會上公開露面。

RSF秘書長透露，雖然早就暗中向瑪莉娜表示願意協助離境，但瑪莉娜考量孩子的監護權，並沒有明確想離開俄羅斯的意願。隨著俄羅斯境內的反戰人士屢遭打壓，瑪莉娜才在律師的勸說下決定離開。2022年9月，她在被軟禁期間透過中間人向RSF求援，然而當時她被迫戴上電子追蹤器，鄰居和身邊家人——包含前夫和自己的的兒子——幾乎都是普亭的支持者，使得逃跑計畫難上加難。

瑪莉娜回憶，因為離開的心意已決，她拔下了裝有電子監控的手環、帶著11歲的女兒離開了軟禁指定居所。逃亡行動隱匿，她們前後總共換了6次車，在漆黑的夜裡，徒步穿越田野和森林。母女倆人走在泥濘之中，必須透過星星確認自己的位置，

「走到最後我幾乎失去了希望，我一直在想自己為什麼要這樣做？」 「在那種痛苦和煎熬，我甚至自問，回去被關進監獄會不會比較好過？」 「這對只有11歲的女兒來說，真的好嗎？」

在不停的自我懷疑之下，他們終於通過了邊境。基於安全原因，瑪莉娜沒有再透漏更進一步的逃亡細節，例如當時通過的是哪一處邊界、以及後來如何被接應到法國。但確定的是，瑪莉娜與女兒目前都已安頓好，也願意出現在公眾面前現身說法。

瑪莉娜今年2月在德國推出新書《善惡之間》，紀錄她的心路歷程。這本書也會在美國、荷蘭、芬蘭、羅馬尼亞及法國上市。（取材自推特）

在今年3月8日國際婦女節，瑪莉娜在自己的Twitter上貼文，她走上巴黎街頭、呼籲俄羅斯釋放境內所有反戰人士與女性政治犯。此外，2月也在德國推出新書《善惡之間》——Between Good and Evil, How I finally stood up to the Kremlin's propaganda——紀錄她的心路歷程。這本書也會在美國、荷蘭、芬蘭、羅馬尼亞及法國上市，部分版稅收入將捐助給烏克蘭難民。

瑪莉娜表示，國際刑事法庭（ICC）對俄羅斯總統普亭發出逮捕令，這讓歷經艱辛的她「心中出現了希望」。她說雖然在巴黎的生活已漸趨穩定，但有鑑於俄羅斯過去剷除異議人士的「毒手」，她仍然會擔心自己的生命安全。然而至今她只能用幽默來化解心中的恐懼：

「我都安慰自己，克里姆林宮應該沒有準備這麼多釙（放射性元素）來對付每一個人。」