點燃熊貓「愛的火花」丹麥動物園提早同居、消磨怒氣

哥本哈根動物園祭出一項全新策略，讓熊貓順利「上車」。（影片截圖）

擔心園內兩隻熊貓太慢產生愛苗，哥本哈根動物園 （Copenhagen Zoo）祭出一項全新策略，盼透過給牠們更多時間熟悉對方，來鼓勵牠們順利「上車」。

法新社報導，這間位在丹麥首都的動物園決定比平常提早一個月讓兩隻熊貓「同處一室」，在天氣還沒暖起來之前讓彼此先熱絡一番，待交配期一到就不至於大打出手。

園方在官網寫說：「今年的熊貓約會已正式開始。」

園方同時發布影像，顯示兩隻熊貓相敬如「冰」，大多時候只冷冷瞪著對方，「並不完全有任何愛意（目前還沒有）」。

熊貓「毛筍」和「星二」2019年春季抵達哥本哈根動物園後，迄今所有交配嘗試均告失敗。中國與丹麥欲就共同保護和繁育大熊貓展開為期15年的合作研究。

獸醫佛羅斯特．柏泰森（Mads Frost Bertelsen）在聲明中說：「我們目前嘗試的方法在北極熊和棕熊身上很管用，即使毛筍還要幾個星期才準備好，我們仍試著現在就把牠們放在一起。」

熊貓通常只有兩三天的「暖身」期，園方希望新策略將讓毛筍和星二在發情期過去前，有機會重新熟悉彼此，吵吵嘴、消磨怒氣。

佛羅斯特．柏泰森說：「熊貓過著獨居生活，除了母熊貓一年之中短短幾天的發情期外，平時並不喜歡與其他熊貓作伴。」

他補充說：「因此，牠們在一起的頭幾天可能發生相當嚴重的肢體衝突。」

根據動保組織「熊貓國際」（Pandas International ）說法，母熊貓每年只在春季有一次發情期，可受孕時間僅24至36個小時。

佛羅斯特．柏泰森說：「問題是，牠們並非真的知道該怎麼辦，而牠們一年就只有那麼一次練習機會。」

根據「熊貓國際」數據，目前全球熊貓數量有1864隻，全世界圈養數量達約600隻。