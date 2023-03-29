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重考960次終於拿到駕照 69歲勵志婦人還獲車商贈車

編譯中心／即時報導
南韓一名婦人在歷經重考960次後，終於順利取得駕照。（示意圖，ingimage）
南韓一名婦人在歷經重考960次後，終於順利取得駕照。（示意圖，ingimage）

南韓一名婦人（大嬸的韓文發音）砸下重金與時間，重考960次後成功拿到駕照，引發網友熱烈討論。

據紐約郵報報導，其實這是則十幾年前的故事，不過最近又在社群論壇Reddit上瘋傳引發討論。現年82歲的車思順（Cha Sa-soon）是在2010年時考過駕照的。

由於丈夫過世，孩子也都長大了，車思順想要學會開車，這樣就能載孫子們出去玩。當年拿到駕照的她已經69歲，雖然嘗試960次考照失敗卻仍沒有放棄，終於在第961次應試後成功拿得駕照。

據報當時她連續三年每天都搭一小時的車到駕訓班參加筆試，每個禮拜有五天都在考試。不過考過筆試以後還得考過駕駛測驗和道路測試，即使通過筆試，她的術科考試也是接連失敗四次後才成功。

據外媒估算，車思順至少花了超過500萬韓元在考駕照上。她考過駕照的那天，就連駕訓班的所有教練都為她歡呼慶賀，甚至還有教練特地準備花束送她祝賀。

駕訓班教練朴素妍（Park Su-yeon）受訪時表示，因為奶奶不肯放棄，現場的教練也都不好意思潑她冷水要她放棄，所以當她考上時，所有教練都覺得鬆了一口氣。

這段勵志的故事甚至吸引現代汽車的注意，不只送給車思順一台價值1萬6800美元的汽車，還邀請她拍廣告，讓她一夕之間從考不上駕照的婦人，搖身一變成為最佳代言人。

駕照 汽車 社群

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