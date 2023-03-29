我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信龐氏騙局 上萬華人上當 最多損失20萬

金山灣區發生規模3.5地震 華人被震醒 以為做噩夢

好糗…女子賣場「玩」購物籃手指卡住 紐約警方來救援

編譯中心／即時報導
艾許麗的手指卡在商場的購物籃中。（取材自TikTok）
艾許麗的手指卡在商場的購物籃中。（取材自TikTok）

紐約一名女子在商場購物時將手放進置物籃裡把玩，沒想到手指就這樣卡在置物籃的縫隙動彈不得，最後店員打電話請警方介入才成功「救出」女子，結束一場虛驚。

據紐約郵報（New York Post）報導，38歲的艾許麗（Ashley Nolan）患有焦慮、成人注意力不足過動症（ADHD）及強迫症（OCD），所以她常常會有躁動的反應。

日前她跟朋友到商場購物，朋友走到另一條走道逛街，而她則把手放進置物籃裡，想不到手指就這樣卡住，怎麼也拔不出來。她趕緊打電話給朋友求救，朋友一開始先請店員來幫忙，沒想到店員想用美工刀割斷購物籃卻反而弄傷艾許麗和自己。

所以他們趕緊報警請紐約市警方（NYPD）到場協助，警方到場後建議在卡住的地方潑水，艾許麗這才順利脫困，整段過程耗費半個小時。

艾許麗說，因為她常會躁動不安或無法克制自己的衝動，所以她常常卡在各種物品裡面。她曾經在車子裡卡住過，也曾卡在手推車、戒指或其他物品中過，不過這是她第一次因為卡住需要報警求救。

紐約市

上一則

只用普通金屬探測器 澳洲男子挖出價值近17萬金礦石

延伸閱讀

時薪15被通膨吃掉 勞團改推20元

時薪15被通膨吃掉 勞團改推20元
紐約客談╱收緊保釋 法學教授反對有理?

紐約客談╱收緊保釋 法學教授反對有理?
中領館服務進社區 為逾百長者辦證

中領館服務進社區 為逾百長者辦證
台中榮總團隊 4/8 3醫師健康講座

台中榮總團隊 4/8 3醫師健康講座

熱門新聞

王敏德（右一）透露曾不滿女兒在社群網站曝光全裸照，並要求女兒將照片下架。（取材自Instagram）

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

2023-03-26 23:41
一名網友錢包和iPhone被竊賊偷竊，並遭盜刷消費了9200元。圖為示意圖。（路透）

iPhone忘關「這一功能」 他手機遭竊 慘被盜刷近萬元

2023-03-22 18:42
胃腸肝膽科醫師錢政弘分享一位女病患做了一件事，一年內讓脂肪肝成功消失。示意圖。（取材自ingimage）

不是運動 她患中度脂肪肝僅做1事狂瘦10公斤 醫也驚訝

2023-03-26 03:32
胡歌與劉亦菲、劉詩詩、楊冪、Angelababy等人同坐在一起。（取材自微博）

四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體

2023-03-25 22:33
美國時空旅人阿拉里克警告外星人已到訪過地球，並帶走8000名優秀的人類。示意圖。（取材自ingimage）

「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

2023-03-27 20:15
小米「米家智能魚缸」正式上市，聲稱可以「半年免換水」，卻被中國網友酸應該發明「半年免換魚」的魚缸。（翻攝自小米有品官網）

小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」網酸：改成換魚？

2023-03-20 02:40

超人氣

更多 >
精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市

精打細算…想省錢就別進這5家美國最貴超市
她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭

她後院蓋小屋自住 大房出租付所有開銷還有賺頭
共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？
車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄
美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？

美國文化最豐富的十個州 你住的州上榜了嗎？