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iPhone相簿暗藏「偷情」功能 輕輕一點讓祕密情人消失

編譯中心／即時報導
有網友意外發現iPhone相簿新功能可以拿來「偷吃」。示意圖。（取材自ingimag）
有網友意外發現iPhone相簿新功能可以拿來「偷吃」。示意圖。（取材自ingimag）

蘋果（Apple）的iPhone手機隱藏功能多到數不清，近日一名網友就發現iPhone相簿的「偷情」功能，只要點擊一選項即可讓想要偷藏的「祕密情人」減少出現或直接消失，新功能被翻出後引起大批網友熱議。

一名網友透過分享近日發現，她在使用iPhone相簿時意外發現功能選項中有一個特殊功能鍵「減少出現這個人」，讓她實在想不通該功能到底有何用處？她也忍不住笑虧「這啥啦，相簿有這功能幹嘛？」

由於蘋果iPhone相簿具有「回憶、精選相片」等自動提示功能，若用戶按下「減少出現這個人」，則系統將會選減少推薦提示用戶選擇的「那個人」；同理，若用戶後悔使用該功能，則可依相同路徑點選「重置建議的回憶」，即可讓被減少或取消禁止出現的「那個人」再次回到相簿提示中。

上述「減少出現這個人」的功能支援iOS 14以上版本用戶使用，iPhone相簿除了這項被網友戲稱為「偷吃」的功能功能之外，過去也曾有用戶發現iPhone相簿也提供「調整日期與時間」，不只能把以前拍的舊照片改成今天拍的新照片，「且照片在相簿中的排序也會直接跳到今天」，讓網友直呼很適合用來發舊照向另一半報備行蹤。

許多果粉學到新的iPhone「偷吃」功能後都忍不住酸，「偷情用的啦，不然有時候iPhone會很賤的跳出精選照片」、「情侶吵架感覺很好用」、「分手時可以用」，也有人表示「喜歡拍朋友醜照，但不想一直看他醜臉時可以用」。

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