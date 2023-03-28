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服飾業者擴大使用這款晶片 衣服在哪就追蹤到哪

編譯葉亭均／綜合外電
快時尚品牌ZARA等服飾業者擴大使用晶片來追蹤各店存貨狀況。(路透)
快時尚品牌ZARA等服飾業者擴大使用晶片來追蹤各店存貨狀況。(路透)

服飾零售業者正把庫存管理系統移往賣場本身，擴大使用晶片來追蹤各店存貨狀況，希望更密切追蹤個別產品，並透過各家分店來滿足更多的網路訂單。

華爾街日報報導，American Eagle、維多利亞的秘密與諾斯壯百貨（Nordstrom）都是擴大使用新一代無線射頻辨識（RFID）晶片的服飾零售業者。這種晶片可協助業者獲得消費者在店中試穿、移動商品的資訊。

零售業者很早前就在貨櫃、棧板與貨箱的追蹤系統中使用RFID技術，但難以運用到追蹤一件件個別商品上，主要是其高成本與技術受限。因此，商店通常只能在打烊時才能清點庫存。

企業表示，RFID技術已經提升，晶片的成本也降到足以讓店家能把它用於追蹤店內的各件商品，可藉此洞悉消費者的購物習慣、協助商店更快速完成訂單，並且讓門市員工搜尋商品時能節省時間。此外，這也有助於業者把分店變成虛擬的物流中心，提供網路下單、到店取貨服務。

American Eagle 28日表示，計劃在全美約500家門市採用紐約新創公司Radar的技術，藉由讀取嵌在價格標籤上的RFID晶片來追蹤商品。

Radar創辦人兼執行長修伊特說，該公司的技術能辨識商品位置，有助於銷售人員加快為消費者提供指引，或加快完成到店取貨的訂單。他說：「如果貨架上少了幾件，銷售人員會知道趕緊補上。如果消費者把架上最後一件產品拿到試衣間，就能告訴另一位消費者商品已售罄。」

Radar公司利用安裝在門市天花板、具有攝影機的白色扁圓裝置來追蹤商品。這些裝置可讀取附在衣物價格標籤上薄如紙張的RFID標籤發出的訊號，也可追蹤消費者在店內的位置。

內衣零售業者維多利亞的秘密正使用RFID標籤協助店內客人看到更多款式選擇。該公司正推出新式門市，包含採用支援RFID的技術，能夠辨識產品並利用試衣間的螢幕把各種可得的顏色和尺寸秀給消費者。消費者可選擇他們有興趣的商品，銷售人員接著會把產品拿給她們試穿。

快時尚業者ZARA的母公司印地紡（Inditex）2014年開始將RFID晶片置入每件商品的安全標籤中，以追蹤產品從公司物流平台到終端銷售，並且在商品於特定店內銷量不佳時，把商品放上網路銷售，以提升銷量。

ZARA今年正引進一套系統，移除硬質防盜標籤，改成把FID晶片縫入衣物中。

晶片 零售業 華爾街

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