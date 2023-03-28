月球水源新發現 月壤晶體含水 未來有助製成太空人飲水

嫦娥五號探測器帶回的月壤樣本，發現細微的玻璃結晶內含有水分，可能成為月表新的水資源。示意圖。（取材自ingimage）

科學家從中國「嫦娥5號」探測車自月球表面攜回的樣本，發現細微的玻璃結晶內含有水分，可能成為月表新的水資源，未來也許有助製成太空人 飲水甚至火箭燃料。

華爾街日報報導，英國期刊「自然地球科學」（Nature Geoscience）27日刊出的一份論文指出，研究結果來自於2020年在月面停留2周的嫦娥5號探月車攜回樣本，當時嫦娥5號在月表鑽探數英尺深，帶回約1.7公斤的月壤，當中有月面撞擊坑取得的玻璃珠。

月球表面覆蓋有細微的球形矽酸鹽玻璃珠，大小從幾十微米到幾公釐不等。一些玻璃珠是小行星撞擊月球時所形成，一些是月表古代火山活動的結果，兩者都發生在數百萬年前。

研究指出，中國機構的科學家們在北京 的實驗室使用特殊儀器檢查一些月壤的細微玻璃珠，發現鑲嵌在裡面的水分。

水分是玻璃珠內的氧與太陽釋放的氫原子間產生化學反應的結果，氫原子藉由太陽風傳送到月表並沉積在土壤內。

研究指出雖然每顆玻璃珠中的水分極少，但月球上有大量這種玻璃結晶珠，換算大約有2700億公噸的水，相當於71兆加侖。

研究作者們寫道：「我們對這些月壤樣本的直接測量表明，星體撞擊或火山活動生成的玻璃結晶，可在月球上儲存大量與太陽風生成的水，其他沒有大氣的天體上也可能含有這樣的儲水型態。」研究人員相信其他太陽系裡的衛星可能都有相同條件。

藏於細微玻璃結晶裡的水分並非月球唯一的水源。月球南北極永夜面的隕石坑藏有水冰，美國國家航空暨太空總署（NASA ）與中國未來打算建造的月球基地都想選於有水冰的隕石坑。

亞利桑那州立大學地球與太空探索學系教授、布塞克隕石研究中心（Buseck Center for Meteorite Studies）所長史特勞德（Rhonda Stroud）表示，研究人員關於月壤玻璃珠內形成水的發現應屬準確。史特勞德並非這份研究的參與者。

史特勞德說：「我覺得他們的方法很好，科研工作很謹慎，因此我認為這項測量所得非常可信。這肯定能增加人類的月球上已知含水物質清單。」

NASA的發言人表示他們不對機構以外的科學刊物評論。美國國會出於安全顧慮，自2011年起禁止NASA與中國合作。

有中方媒體引述科研指出，玻璃珠中的水分提取不難，這對日後的探月任務很有用。這些水不但可供太空人飲用，透過電解水還能產生供呼吸和氧化劑的氧氣，以及製造燃料所需的氫氣，算是重要的月球資源。

至於過去曾有6次成功載人登月的美國為何沒發現這些月球水，原因可能是這些玻璃珠在月球分布不均且與地質年份有關。美國當年登月處都是月表極為古老區域，所採樣本最少也有31億年，有些甚至超過44億年。嫦娥5號探測之處為月表相對年輕區域，採集樣本估計為20億年。