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「外星人來地球帶走8000人」 時空旅人警告：專挑4種人

聯合新聞網／ 即時報導
美國時空旅人阿拉里克警告外星人已到訪過地球，並帶走8000名優秀的人類。示意圖。（取材自ingimage）
美國時空旅人阿拉里克警告外星人已到訪過地球，並帶走8000名優秀的人類。示意圖。（取材自ingimage）

美國一名自稱來自西元2671年的「時空旅人」屢次發表關於未來的預言，近日一則預言提及「地球上已有8000人被外星人帶走」，這則影片吸引超過23萬次瀏覽。

這名自稱時空旅人、在網上署名阿拉里克（Eno Alaric）的網友1月時曾預言地球將在2323年瀕臨毀滅，外星人會在地球毀滅前帶走8000名優秀的「地球之子」，帶領他們前往另一個星球移居，使一部分的人類得以繼續存活。

他於23日再度上傳一支影片講述到外星人「冠軍族」（The Champion）已經到訪過地球，外星人確切到訪時間是美東時間3月23日晚間7時30分，並且帶走了8000名人類，包含優秀的工程師、科學家、醫師和領袖等4類人。

除了冠軍族之外，阿拉里克還提到另一種族的外星人「遠方族」（The Distants）正前往地球，他們將於2024年抵達，他表示埃及金字塔就是遠方族實際掌握地球的象徵。

自稱是時空旅人的阿拉里克開設TikTok帳號分享地球預言，預言內容令廣大網友半信半疑，也引起不少關注，但多數網友對他的預言仍一笑置之，紛紛留言酸他，「所以你留在『過去』的地球編輯和發影片到TikTok上？」、「既然外星人還沒抵達地球，至少你可以先給我明天的樂透號碼吧」、「你被冠軍族丟下了嗎？」、「嗨～我就是被冠軍族選中的8000人之一」。

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