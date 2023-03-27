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現在到底幾點鐘？夏令時間喬不攏 黎巴嫩亂成一團

中央社／貝魯特26日綜合外電報導
圖為黎巴嫩街上使用夏令時間的時鐘。（路透）
圖為黎巴嫩街上使用夏令時間的時鐘。（路透）

在經濟崩潰和政治僵局的雙重打擊下，遭遇重重困境的黎巴嫩今天又面臨一個看似奇怪的問題：「現在到底幾點鐘？」

隨著黎巴嫩政治和宗教當局對是否要將夏令時間延後一個月的分歧不斷升溫，導致境內今起出現兩種時區。

綜合法新社和路透社報導，黎巴嫩看守政府23日宣布將延到4月20日再把時鐘撥快1小時，而不是像以往和北半球許多其他國家一樣，通常會在3月最後一周調整為夏令時間。

儘管政府並未解釋為何做出上述決定，但在社群媒體廣泛流傳的一段影片顯示，看守總理米卡提（Najib Mikati）與國會議長柏瑞（Nabih Berri）開會商量此事時，柏瑞要求總理延後調整夏令時間，這似乎是為迎合在齋戒月期間每天禁食到日落的穆斯林，讓他們在齋戒月期間的開齋時間從晚間7時提前至傍晚6時。

柏瑞在影片中說：「在齋戒月結束前，我們維持冬令時間，別讓6時變7時。」米卡提說此舉會導致一些「問題」，包括航班時間等，但他稍後仍宣布延後調整夏令時間一事。

但極具影響力的馬龍派教會（Maronite Church，黎巴嫩當地最大基督教派）表示不會遵守政府的決定，聲稱當局並未考量國際標準，也沒與各界磋商。

包括教會及一些學校與媒體等機構堅持在午夜進入夏令時間，例如LBCI和MTV兩家電視台已把時鐘撥快1小時。黎巴嫩教育部長哈拉比（Abbas Halabi）也宣布學校將按照日光節約時間運作，與政府的決定背道而馳。

與此同時，穆斯林機構和政黨則繼續維持冬令時間，導致全國時區一分為二，成為黎巴嫩基督教徒與穆斯林長年不睦的最新一例。

黎巴嫩國營的中東航空公司（Middle East Airlines）選擇以折衷之道因應。公司所有時鐘仍顯示冬令時間，但航班時刻會調整為夏令時間，以免導致國際航班時刻表混亂。

國營電信業者則向客戶發送訊息，建議他們手動設定裝置上的時間，以防裝置自動切換。

不少黎巴嫩人在社群平台抱怨。有民眾說：「他們製造出許多問題，加深穆斯林與基督徒之間的分歧…從中獲益都是當權者。」

社群媒體 教育部 東航

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