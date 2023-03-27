媽媽追夢 兒醫學生 華人母子檔同時成功申請住院醫師

「全國住院醫師申請計畫」活動，一對中國移民母子檔同時申請住院醫師成功。（取自推特）

全國住院醫師申請計畫(National Resident Matching Program)日前舉行年度活動，為有意申請住院醫師獎學金培訓的醫學 院應屆畢業生，尋找合適的醫院，結果中國移民 母子檔曹文靜(Wenjing Cao，以下均音譯)和兒子劉和飛(Hefei Liu)同時申請成功，一時蔚為佳話。

這對華人母子應邀上電視節目「早安美國」(Good Morning America)接受訪問，曹文靜表示，當她去年決定重返醫院，二度申請時，就意識到申請可能成功，「我從沒想過和兒子一起經歷這個過程，令人難以置信，我感到非常興奮。」劉和飛也表示，「她告訴我今年要重新申請，我也是同一年申請，我就想，哇，有可能真的會發生，但真的發生後，對我來說，仍感到不可思議。」

現年54歲的曹文靜目前在堪薩斯大學(University of Kansas)擔任研究學者，早年畢業於中國的醫學院，有十年內科醫師資歷，於2006年與家人移民美國；26歲兒子劉和飛是威斯康辛醫學院(Medical College of Wisconsin)應屆畢業生，預定今年5月畢業。

經過上周申請成功，曹文靜將被分發至麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)擔任臨床病理科住院醫師，而劉和飛則分發至老家費城 賓州大學(University of Pennsylvania)，擔任放射腫瘤科住院醫師，劉和飛表示，「因為我在費城長大，對我來說非常合適，我非常高興能夠回家鄉接受培訓。」

另外，曹文靜希望透過她個人經歷，啟發像她一樣可能考慮轉換跑道或擁有非傳統工作經驗的人追求夢想，「在我這把年齡、在50多歲時，身為母親、女性和移民仍可以追求自己的夢想，只要你有意願。」她強調，「為夢想、為你的夢想打拚，保持正向、努力不懈，就會夢想成真。」

劉和飛也呼籲為人子女者多多鼓勵父母親，「應該支持他們並鼓勵他們追求夢想，因為我認為只要勇於付出、努力工作，甚至運氣好的話，最終都能獲得成功。」