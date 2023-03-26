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「看完我的視頻後去洗手間」網路色情詐騙的慾望陷阱

轉角說
（網站截圖）
（網站截圖）

「我敢打賭你會在看完我的視頻後去洗手間...？」社群平台上時常出現的機器人帳號，搭配煽情的照片、留下匪夷所思的文字，和來路不明的網址——這些被網友暱稱為「乳房軍團」的帳號，多年來流竄各大網路社群的蹤跡時有所見，留言的內容也不時更新變換。儘管一眼即能看出是可疑帳號，但仍不免令人好奇：「乳房軍團」的網址到底會連到哪裡？而背後涉及到可能的詐騙問題，在美國、日本也同樣有類似的「色情帳號詐欺」事件發生。

「乳房軍團」的戲稱來自於台灣的社群網路，過去幾年中曾因為大量留言「我的身體有巨大的乳房和一個光滑的陰道」，但這些不通順、疑似來自機器翻譯的文字太過突兀，反而變成了一種網路揶揄的笑話。同時因為這些帳號的留言速度極快、數量又多，彷彿某種機器人軍團一般，才有了乳房軍團的異名。

這些帳號留言的內容各式各樣，例如「如果你不想手淫，就不要看我的視頻」、「看我的個人資料，我的乳房很漂亮」、「誰有長期而艱辛的東西」，而到近期流行的句型則是——

「我敢打賭你會在看完我的視頻後去洗手間」

（網站截圖）
（網站截圖）

什麼「視頻」？幹嘛又要去洗手間？莫名其妙的發言，從附帶的情色圖片連結中可以推測，很有可能是以成人AV為誘餌的釣魚手法。一般有網路資安觀念的民眾，絕大多數都知道這種連結最好別點選，但網址的背後會通向何處？微妙的是，使用像是VirusTotal等工具來檢測這類網址，其結果未必會是危險中毒的網頁（甚至看起來十分無害）。從近期的「打賭你會去洗手間」系列的網址測試，其實通往的是一道又一道頁面關卡，企圖引導使用者註冊「成人交友」網站，介面操作相當不直覺、過程又繁瑣，結果沒有出現所謂的「視頻」，而是盜用各種網路圖片的假交友網站，並且需要在設定信用卡付費資料後開啟更多功能。

類似的色情詐騙在國外也有案例，在疫情爆發的2020年以後更為明顯。例如在美國的相關報導中，有受害者的社群媒體（FB、IG、WhatsApp等）會毫無預警收到來路不明的女性裸露照片，藉由這種「突如其來的艷福」錯覺，來引誘收件者與其對話。但對話過程相當不自然，可以察覺到有可能是機器人帳號的制式回應，接著通常會再發送其他訊息，要求點選特定網址、或是掃描QRcode的方式，誘騙受害者輸入個人資料或誤點入惡意網址，進而盜刷和竊取個資。

在日本這樣的詐騙被稱為「エロ詐欺」（色情詐欺）、「裏垢詐欺」，有些利用Twitter上相對裸露、情色的匿名帳號文化，佯裝成在Twitter的情慾帳號來欺騙網友。而對話的套路、誘使上當的手法，幾乎也都和前文提到的美國案例如出一轍。

儘管大部分的人會對這些「乳房大軍」一笑置之，或甚至和這些帳號留言互動（實際上幾乎不會有「互動」），但或許刻意的互動反而會使這些留言曝光度提高、進而讓人不慎因此受害。隨著AI技術的應用越來越廣泛，從deepfake的偽造人像到模擬人聲的deepvoice，諸如此類的技術被惡意轉用，如今也成了網路詐騙的可怕陷阱。當ChatGPT的AI對話，開始被討論是否被用於製造假新聞的憂慮未來時，移轉變成情色詐騙的可能性，恐怕也是遲早要面對的難題。

真的進入連結後，會看到煞有其事的「心理測驗」，鋪陳後面的交友網站（人物照片已由編...
真的進入連結後，會看到煞有其事的「心理測驗」，鋪陳後面的交友網站（人物照片已由編輯台模糊處理）。（網站截圖）

接著煞有其事地出現18禁警告畫面，暗示有什麼成人畫面，但實際上並非如此。左圖很顯...
接著煞有其事地出現18禁警告畫面，暗示有什麼成人畫面，但實際上並非如此。左圖很顯然是盜用日本性感女星壇蜜。（網站截圖）

繁瑣的程序，一而再再而三還在填寫無用的資料。（網站截圖）
繁瑣的程序，一而再再而三還在填寫無用的資料。（網站截圖）

進入所謂的交友網站後，會出現可能是盜用圖片的各種人物資料，而後所謂的交友網站，其...
進入所謂的交友網站後，會出現可能是盜用圖片的各種人物資料，而後所謂的交友網站，其實也是要付費開啟功能、可能涉及情色詐騙（人物照片已由編輯台模糊處理）。（網站截圖）

詐騙 社群媒體 詐欺

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