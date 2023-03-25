我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台宏斷交2小時 中國火速宣布與宏都拉斯建交

30年前發生86死慘案 川普德州韋科造勢惹議

蕭青陽父女檔奪葛萊美 稱發想於公路之旅「展現永無止境」

中央社／台北24日即時報導
台灣設計師蕭青陽（左）與女兒蕭君恬（右）為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning獲得65屆葛萊美最佳唱片包裝。(中央社)
台灣設計師蕭青陽（左）與女兒蕭君恬（右）為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning獲得65屆葛萊美最佳唱片包裝。(中央社)

台灣設計師蕭青陽18年來7度入圍葛萊美獎，今年與女兒蕭君恬合作的唱片包裝設計作品終於獲獎。回憶起去年與葛萊美獎擦身而過後，他們展開沙漠公路之旅並著手下一個計畫。

24歲的蕭君恬告訴法新社：「當時我們在亞利桑納州旅行時，沙漠一望無際，只有一條路。在夜晚就像是跟自己對話。」

這些想法給了他們靈感，來為「淡蘭古道三部曲」原聲帶專輯Beginningless Beginning設計與包裝。一年後，這對父女檔贏得葛萊美獎（Grammy Awards）最佳唱片包裝獎，為這趟旅程畫下完美句點。

第一次入圍葛萊美就獲獎的蕭君恬說，她興奮到上台前竟忘了擁抱坐在旁邊的家人。

56歲的蕭青陽說：「我在觀眾席坐了18年，終於上台了，她第一次就得獎，所以我們的心情很不一樣。」

蕭君恬第一次參加葛萊美頒獎典禮時只有7歲，當時是她父親第二次入圍。她說，當時感覺就像是去看一場演唱會，欣賞世界上最大咖的音樂巨星表演。

蕭君恬提到，後來她才了解到，這其實對父親來說是很重要的一場比賽，每次看到他都很失望，所以她也覺得自己像是經歷了6次的鎩羽而歸。

蕭青陽和蕭君恬是以布袋戲偶的外型為發想製作專輯封面，蕭青陽表示，專輯封面打開來就像手風琴一樣，多層次象徵著「沿著百年古道走過的路徑和聽過的音樂」。

蕭君恬發現，行走在古道上與穿越美國亞利桑納州沙漠的公路之旅兩者間有相似之處。她說，那是一種內心探索與禪的反思。

蕭青陽說，古道讓他想起父親和祖父走過這些路的時代，而現在自己走在同一條路上，他想描繪他們那個時代的故事，重現100年前古道的樣貌，以及當時在台灣播放的音樂。

蕭青陽把走在祖先的足跡上比擬為一場朝聖之旅，蕭君恬說他們試圖在設計中展現一種永無止境之旅的感覺。

她還說：「不論你從哪一邊看，上面或下面，它都可能是開始或結束。或者是，可能沒有所謂的開始和結束。」

葛萊美 入圍 亞利桑納州

上一則

四大中國戲劇女神同框照曝光 胡歌與「仙劍」世紀合體

下一則

泰國小姐冠軍被嘲「與美沾不上邊」 背後真相惹人鼻酸

延伸閱讀

華盛頓、亞利桑納州接連2起火車脫軌 近1.9萬升柴油洩漏

華盛頓、亞利桑納州接連2起火車脫軌 近1.9萬升柴油洩漏
入圍奧斯卡不是票房保證？這兩點是關鍵

入圍奧斯卡不是票房保證？這兩點是關鍵
台設計師蕭青陽父女獲葛萊美唱片包裝獎 蔡英文電賀

台設計師蕭青陽父女獲葛萊美唱片包裝獎 蔡英文電賀
蕭青陽奪葛萊美 蔡英文：展現台灣堅強設計實力

蕭青陽奪葛萊美 蔡英文：展現台灣堅強設計實力

熱門新聞

葡萄牙的「黃金簽證」金錢與時間的成本都最低，最低投資額只要20萬元，平均每年只須在葡國停留七天，簽證到期時可申請成為公民，因而備受歡迎。(Getty Images)

花費少、氣候暖…大批美國人移居南歐 過夢想生活

2023-03-19 22:50
小米「米家智能魚缸」正式上市，聲稱可以「半年免換水」，卻被中國網友酸應該發明「半年免換魚」的魚缸。（翻攝自小米有品官網）

小米推智能魚缸遠端餵食「半年免換水」網酸：改成換魚？

2023-03-20 02:40
一名網友錢包和iPhone被竊賊偷竊，並遭盜刷消費了9200元。圖為示意圖。（路透）

iPhone忘關「這一功能」 他手機遭竊 慘被盜刷近萬元

2023-03-22 18:42
透過星座分析，掌握本週運勢和幸運色。（取材自ingimage）

12星座「本周運勢+幸運色」全解析 這星座有好人緣助攻

2023-03-20 04:00
英國約克一名男子去年計畫翻修公寓裡的廚房，卻意外藉此發現一幅具有400年歷史的壁畫。示意圖。（取材自pexels）

英國男子裝修廚房 竟發現「400年前絕美壁畫」

2023-03-20 02:12
媒體大亨梅鐸宣布將成為五度新郎，新娘是前舊金山警局牧師史密斯。(Getty Images/臉書)

92歲梅鐸又要結婚了 第5任新娘是66歲前舊金山警局牧師

2023-03-20 20:47

超人氣

更多 >
亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉

亞裔屋主房子竟遭陌生人轉租 門鎖全換掉
鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲

鼎泰豐創辦人楊秉彜辭世 享耆壽96歲
又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關

又口誤？拜登誇加拿大卻說成「中國表現優良」 原因竟跟這有關
馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光

馬英九赴中祭祖倒數 中國各省派出元首級警衛 精心準備禮物曝光
紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴