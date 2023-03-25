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夢想成真 台「果醬男孩」林韡勳英國奪世界果醬大賽金牌

記者謝進盛／台南即時報導
果醬男孩林韡勳在英國奪下世界果醬大賽金牌，成為全場焦點。（圖：林韡勳提供）
果醬男孩林韡勳在英國奪下世界果醬大賽金牌，成為全場焦點。（圖：林韡勳提供）

出身台南柳營的「果醬男孩」林韡勳，前往英國參加世界果醬大賽，25日從全球數千件參賽作品中奪下1金2銅殊榮，也讓台灣果醬再次在世界發光，站上國際舞台。

柳營區公所今上午披露喜訊。林韡勳是台灣時間本月22日晚間8時飛往英國比賽會場英格蘭坎布里亞郡（彭里斯Penrith）達拉蔓莊園(Dalemain Mansion) ，參加一年一度的果醬界盛事，在當地25日晚間8時半擊敗來自世界各地將近數千個參賽品，贏得「世界柑橘類果醬大賽的使用酒類食材組別金牌」，另外也拿下兩座銅牌，是全場矚目焦點。

林韡勳是柳營農會青農，以台南家鄉生產的豐富水果製作果醬獨特口感在網路闖出「果醬男孩」名號，上述比賽在英國湖區彭里斯小鎮舉辦15年，被稱為「果醬界的奧斯卡」，英國威爾斯親王、查理斯王子都曾品嚐過金獎得主的柑橘醬。

林韡勳這次以三種果醬口味參加比賽：茶金（紅玉紅茶威士忌金柑）、咖啡威士忌金柑和蜂蜜威士忌金柑，這是他第4次參賽，始終沒有奪金，但他依然不放棄，25日佳績揚名國際，更讓國際看到台灣在果醬柑橘實力。

柳營農會總幹事陳右欣及柳營區長陳玉惠說，半路出家的林韡勳，童年時奶奶製作的桑椹果醬和他在台灣當地水果農場探索，啟發了他成為果醬職人，不僅展現台灣農產品在國際市場上競爭力，更讓人看到青年農民對於農業的堅持與熱情。

市府農業局說，市長黃偉哲多次鼓勵下，林韡勳柑橘果醬2020年奪下「英國世界柑橘類果醬大賽」3面銀牌，前年二度參賽更橫掃3銀3銅，更將南化蜂蜜、東山青皮椪柑、新市柳營紅龍果、麻豆美人柑、白河燈籠果、柳營旭日橙等台南在地好果物推上國際。去年參加2022年日本世界果醬大賽也摘下1銀1銅，這次在榮耀成果大爆發，可說是台灣之光、台南之光。

果醬男孩林韡勳在英國奪下世界果醬大賽金牌，成為全場焦點。（圖：林韡勳提供）
果醬男孩林韡勳在英國奪下世界果醬大賽金牌，成為全場焦點。（圖：林韡勳提供）
果醬男孩林韡勳在英國奪下世界果醬大賽金牌，在會場還事前自帶國旗領獎揚威國際。（圖...
果醬男孩林韡勳在英國奪下世界果醬大賽金牌，在會場還事前自帶國旗領獎揚威國際。（圖：林韡勳提供）

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