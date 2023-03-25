長途班機位子被坐走 男子分享1祕訣 升級獨享商務艙

麥克萊倫分享他在搭機時升級艙等的小祕訣。（翻攝自TikTok）

一名網友麥克萊倫（Jeremy Maclellan）日前分享自己搭飛機升等艙位的「小撇步」，他靠著這些貼心小祕訣，成功換到比較高級的艙等，還拿到了零食、過夜用品等，雖略有爭議，但也引發網友熱烈討論。

英國 每日郵報（Daily Mail）報導，26歲男子麥克萊倫在TikTok 上分享自己搭機升級艙等的祕訣，他表示，自己是因為看過某位空服員的影片之後，才決定要自己試試看。據說只要乘客對機組人員釋出一些「善意」，就能對旅程有正面的影響。

麥克萊倫在出門前就曾查詢過商務艙的座位，但是從紐約飛到阿布達比、一趟12.5小時的飛行，商務艙價格要12000美元，他不想付這麼多錢。後來，麥克萊倫先買了8張、總價值130美元的星巴克 禮品卡。搭上飛機時，他詢問後發現機上有12個空服員後，雖然禮品卡張數不夠，他還是交給了空服員，並向他們表達感激之情，「你知道的，這是一次長途飛行，我很感謝你們。」

送完禮品卡之後，麥克萊倫回到自己訂的經濟艙座位，卻發現他訂的靠窗座位已經被其他乘客坐走，對方還脫了鞋襪。雖然麥克萊倫告知後該乘客回到了自己的位置，但麥克萊倫對此還是有些不滿。這時，有一名空服員手中拿著禮品卡，來問他要不要換座位，麥克萊倫就這樣成功搬到了商務艙，而且只有他一人獨享寬敞的座位。

麥克萊倫還說，飛行過程中空服員特別照顧他，他小睡了一下醒來，就發現機組人員為他準備了三明治、零食等點心，他甚至還拿到了跟「頭等艙一樣等級」的過夜用品包，裡面裝有牙刷、牙膏、洗手乳等等，連耳機都被升級了。

不過，麥克萊倫分享的方法聽起來就像是在「用禮物收買空服員」，引起一些爭議，他也表示不願意透露是哪一家航空公司，因為不想給任何人添麻煩。但仍有許多網友留言分享，過去曾因為送禮券給空服員，被升級到頭等艙，也有人因此得到免費的飲料等。

長途班機位子被坐走！男子分享1撇步 升級獨享商務艙

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