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蠻變態的？中新創科企推出「異地戀接吻神器」 民眾看法兩極

編譯周辰陽／即時報導
「可能吻異地戀接吻神器」發明者告訴記者，微信或是手機可能沒辦法達到「感官觸摸上的反饋和交流」，他們開發的設備「希望能夠填補線上觸摸的這樣一個領域」。（路透）
「可能吻異地戀接吻神器」發明者告訴記者，微信或是手機可能沒辦法達到「感官觸摸上的反饋和交流」，他們開發的設備「希望能夠填補線上觸摸的這樣一個領域」。（路透）

路透報導，中國因應新冠疫情大流行而採取封城抗疫，有情侶在這段期間感覺到孤獨，一個大專院校的畢業團隊師生受此啟發，創造了一款「異地戀接吻神器」，讓人們就算分隔兩地，也還是可以遠距接吻。

這款裝置名叫「可能吻異地戀接吻神器」，由思維輻射（北京）科技有限公司製造。用戶必須下載App，將兩個接吻神器配對，然後把唇型裝置插進用於視訊通話的智慧手機充電孔。這款機器用矽膠模擬嘴唇觸感及溫感，通過動作感應器記錄使用者的親吻資料，並且傳送到遠處的配對裝置。使用接吻神器時，機器還會稍微預熱，賦予使用者更真實的觸感。

影片來源：聯合新聞網

這款接吻神器的發明者趙建波（Zhao Jianbo，音譯）表示，自己是在新冠疫情期間談戀愛時首度想出這個點子。因為封城抗疫嚴格又漫長，不能常常見到女朋友。當時還是北京電影學院學生的他就決定，把研究計畫專注於解決視訊通話中缺乏身體親密接觸的問題上，後來就開了公司，1月22日發布第一項產品，售價為大約人民幣260元，發布2周後就賣出了超過3000台、收到約2萬筆訂單。

趙建波告訴記者，微信或是手機能打電話與發簡訊，卻可能沒辦法達到「感官觸摸上的反饋和交流」，他們開發的設備「希望能夠填補線上觸摸的這樣一個領域」。他說，雖然使用過程必然可能會涉及到一些敏感話題，用戶也會自行拓展使用功能，強調對App肯定是一定要大力監管，避免產生色情等不良的反饋。

路透記者隨後來到北京街頭，請民眾看過可能吻異地戀接吻神器的實際運用畫面後發表看法。有位女性受訪者表示，這東西很尷尬，「親什麼都行啊，不一定非得親這個東西吧」。另一位女性受訪者則說她「覺得蠻變態的」，根本不能解決異地戀情，還不如每天跟對象視訊。

不過，有位男性受訪者倒覺得不搞笑、也不覺得變態，「這是屬於一個私人使用的物品，我覺得完全沒有任何問題」。把可能吻異地戀接吻神器拿到大街上可能是稍微有點變態，「但自己用完全沒問題」。

中國因應新冠疫情大流行而採取封城抗疫，有情侶在這段期間感覺到孤獨，一個大專院校的...
中國因應新冠疫情大流行而採取封城抗疫，有情侶在這段期間感覺到孤獨，一個大專院校的畢業團隊師生受此啟發，創造出一款「異地戀接吻神器」。（路透）
「可能吻異地戀接吻神器」用矽膠模擬嘴唇觸感及溫感，通過動作感應器記錄使用者的親吻...
「可能吻異地戀接吻神器」用矽膠模擬嘴唇觸感及溫感，通過動作感應器記錄使用者的親吻資料，並且傳送到遠處的配對裝置。（路透）

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