「2023 DZ2」小行星今天下午掠過 成離地球最近天體

「2023 DZ2」距離地球最近時，位在室女座與烏鴉座交界處，就像一個在恆星間緩慢移動的光點。（圖：台北市立天文館提供）

一顆名為「2023 DZ2」的近地小行星，將在美東時間25日約下午4時將以時速2萬8000公里的速度，從距離地球僅17萬3000公里處掠過，只有不到與月球一半的距離。據台北市立天文館指出，25日上午起，它就已經比與月球距離還近，短暫成為離地球最近的天體。

今年2月27日被發現的「2023 DZ2」，屬於阿波羅族小行星，每3.16年繞太陽公轉一周，被歸類為近地天體。

台北市立天文館說明，這顆小行星是由岩石組成，直徑估計43到95公尺，和一座足球 場大小差不多，比起2013年2月在俄羅斯 車里雅賓斯克上空進入地球大氣層、產生音爆釀多人傷的直徑約20公尺小行星大了好幾倍。所幸「2023 DZ2」不會撞擊地球或進入大氣層，民眾不必擔憂。

根據美國太空 總署NASA數據計算，「2023 DZ2」最接近地球是在美東時間25日下午3時52分，隨著軌道變化可能會有些差異，也因為距離近，該顆小行星的亮度也較高約10等。尤其無光害的地區，民眾以小型望遠鏡，甚至品質較好的雙筒望遠鏡就能看見。

天文館表示，當「2023 DZ2」距離地球最近時，位在室女座與烏鴉座交界處，就像一個在恆星間緩慢移動的光點。