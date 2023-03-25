「最後生還者」？澳神秘紅色物體吞噬消防栓 專家無解

澳洲布里斯本一處消防栓被不明紅色真菌體吞噬。（取材自reddit）

澳洲 布里斯本（Brisbane）某停車場周邊消防栓近期被發現長出一顆紅色不明真菌體，因消防栓會漏水，真菌體也不斷向上蔓延，彷彿快要吞噬整個消防栓，外國媒體將照片拿給專家看，專家也毫無頭緒，也網友聯想到電玩「最後生還者」（The Last of Us）的場景。

根據「New York Post」、「News.com.au」報導，有名網友在Reddit論壇分享多張紅色真菌體照片，只見真菌體覆蓋在消防栓底下，並長在石頭上，由於消防栓一直漏水，他曾通報地主處理，但始終無人回應，期間也有人試著把石頭移走，但紅色真菌體仍持續冒出。

媒體試著將照片拿給昆士蘭大學和昆士蘭植物標本館的專家看，但沒有人看過這樣的生物，在取得植物檢體前無法下結論。

新聞曝光後，不少網友聯想到最後生還者的場景，描述真菌感染全球，人類變成食人屍的狀況，有網友則稱「看著它讓我覺得反胃，但又忍不住一直看，需要有人拿長棍去戳看看」、「細看真得會起雞皮疙瘩」，不過也有網友猜測該物體是苔蘚或泥炭苔。