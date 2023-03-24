致命「耳念珠菌」 病例已擴散30州

疾病管制中心（CDC）警告，耳念珠菌病例正以「驚人速度」在美國蔓延。（美聯社）

美國近日爆出一波具有抗藥性及致命性的真菌感染病例，疾病管制中心（CDC ）警告，病例正以「驚人速度」在美國蔓延，有近半數患者在感染90天內死亡。

這種新興真菌叫做耳念珠菌（Candida auris），會依附在皮膚及衣物上，具有高度傳染性，進入體內後會影響血液、神經系統和多個內臟器官。世界衛生組織（WHO）估計，死亡率約在30%至53%之間。

美國CDC指出，全球已有30多個國家爆發疫情 。2020年對這些國家的病例通報進行審查發現，2009年至2019年期間全球已有近4750例病例。

CDC表示，美國2016年出現首例耳念珠菌通報案例，接著逐年增加，從2019年的476例增加到2021年1471例，2022年已有2377人被感染。目前耳念珠菌已擴散至美國華府及30個州。

數據顯示，感染耳念珠菌的患者有三分之一在90天內病逝，不過目前數據過少，無法保證死因是耳念珠菌直接致死，或是患者其他健康問題受到耳念珠菌加速惡化所致。

耳念珠菌是一種酵母菌，屬於真菌家族，2009年首次在東京都老年醫院一位70歲的日本女性的耳道中發現，並由此得名。大多時候，念珠菌寄生在人類皮膚上不會引起問題，但如果免疫力不佳或進入錯誤器官（如血液或肺部），就可能會引起感染。

耳念珠菌最常引起血液感染，但也會影響呼吸系統、中樞神經系統和內臟器官以及皮膚。且對常用藥物有抗藥性，使得感染難以治療。傳播方式主要透過醫院受污染的介面，會黏附在靜脈注射導管和壓脈帶上，且難以清除。

日常生活不太可能感染耳念珠菌，但根據CDC說法，如果長期住院住在療養院 ，風險會更高，且重症病房患者更容易感染耳念珠菌。此外，若經常服用抗生素，感染風險也會更高。

一個國際研究小組在2019年進行的一項研究指，與氣候變化相關的氣溫上升也可能跟耳念珠菌量上升有關。