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別再「到此一遊」中國長城上刻字罰錢加拘留

特派記者賴錦宏／北京即時報導
據新浪微博影片，3月21日在八達嶺景區遊玩時，在長城牆體上刻字。孟某被警方抓獲後，將被處以罰鍰和行政拘留。（取自微博視頻）
據新浪微博影片，3月21日在八達嶺景區遊玩時，在長城牆體上刻字。孟某被警方抓獲後，將被處以罰鍰和行政拘留。（取自微博視頻）

北京「延慶警方」微信公眾號通報，針對群眾舉報「有遊客在長城城牆上刻字」情況，延慶警方經調查，將違法人員孟某某（男，35歲）查獲，該人對本月21日在八達嶺景區遊玩時，在長城牆體上刻字的違法事實供認不諱。根據大陸《治安管理處罰法》有關規定，延慶警方已對孟某某處以行政拘留並處罰款的處罰。

據新浪微博網傳影片顯示，3月21日，有遊客用鑰匙在長城城牆上刻字。爆料者稱，事發地在北京八達嶺長城。

另據「北京時間」網，八達嶺長城管理處警方表示已收到相關舉報，正在查找該遊客，後續處理情況將及時通報。

報導稱，八達嶺長城工作人員表示，會通過監控查找該遊客，輕則對其進行教育，重則罰款拘留。平時有長城保護員巡查，發現不文明行為會及時處理。

其實，過去北京長城不時都發現有人刻字，不過近年已有所減少。對於近日再次發現有遊客在長城刻字，網友大多表示憤怒。有網友表示除了要重罰，要將涉事人的個人資料列入「黑名單」，禁止其進入這種歷史文化旅遊景區。

大陸文物專家表示，在長城這種歷史古上刻字是無法修補的，不論是進行填補、打磨，都是對文物的二次破壞。

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