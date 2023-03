當年女方父母令分手 7旬愛侶60年後重逢結婚

一對長青愛侶在年輕時曾經私定終生,不過後來因為女方爸媽不同意這段婚事被迫分手。如今60年過去了,兩人終於再續前緣,讓不少人看得了都覺得好感動。

據「紐約郵報」報導,79歲的阿柏列頓(Len Allbrighton)和78歲的珍妮特(Jeanette Steer)是在1963年認識的。當時兩人在英吉利海峽懷特島一家醫院參加護理師培訓,一看到對方就一見鍾情。

認識幾個月後當年19歲的阿柏列頓就決定向珍妮特求婚,他搬到澳洲 準備買地蓋房,希望蓋好家以後就能將珍妮特娶進門。不過由於當時能結婚的法定年齡是21歲,加上捨不得女兒搬到那麼遠的地方,當年珍妮特的爸媽不願讓兩人結婚。心碎的珍妮特寫了一封信告訴阿柏列頓兩人不能共度餘生,後來兩人都各自嫁娶,失去聯繫。

八年前阿柏列頓離婚後,決定重新找回當年的摯愛,他回到懷特島查找珍妮特的地址,沒想到真的讓他再次見到初戀情人。當時珍妮特還是已婚狀態,她告訴丈夫阿柏列頓是迷路來問路的陌生人,並且拒絕了阿柏列頓。

即便如此,阿柏列頓仍會寄聖誕卡片給珍妮特,而她也默默記下了對方的地址。兩年後珍妮特的丈夫因為罹癌過世,珍妮特主動聯絡阿柏列頓,終於成功再續前緣。

現在兩人一起住在英格蘭的小鎮,阿柏列頓在去年跟珍妮特求婚,今年2月11日終於完成了延後60年的婚禮。阿柏列頓受訪時表示,兩人再次墜入愛河,在婚禮上交換誓詞和情詩時他非常感動。而珍妮特也說她很開心當初阿柏列頓有回頭聯繫她,現在兩人非常幸福。

