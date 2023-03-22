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影／穿緊身褲送小孩上學 辣媽發現屁屁被看光超尷尬

聯合新聞網／ 即時報導
艾瑪不小心穿了超透明的緊身褲出門，讓她春光外洩超尷尬。(影片截圖)
艾瑪不小心穿了超透明的緊身褲出門，讓她春光外洩超尷尬。(影片截圖)

太糗了！一名媽媽近期在社群媒體上分享，她送孩子上學回家後，才發現自己那天的穿搭超尷尬，巴不得能挖個洞躲進去。

據《紐約郵報》報導，這名身材勻稱的辣媽艾瑪（Emma）在TikTok上po影片道歉，只見影片中她穿著合身的黑色上衣與貼身緊身褲，說要跟兒子學校的所有爸爸及學生道歉，「讓他們看見我的屁屁」。原來那天艾瑪穿的緊身褲正面看起來雖然沒什麼問題，背面卻超級透明，裡面的丁字褲痕跡看得一清二楚，讓人好尷尬。

她在鏡頭前轉了一圈，忍不住扶著自己的額頭說：「我怎麼會這樣出門啊？」艾瑪說自己當天急著出門，所以趕緊換了衣服就開車送兒子去上學，「我真的不知道會發生這種情況」，不過這樣的說法網友可不埋單。

雖然艾瑪在影片中為了自己「大秀翹臀」道歉，網友卻覺得事情沒那麼單純。有人嗆她：「表現得好像是意外似的」，也有網友說解決方法很簡單，就是以後別穿那麼緊的褲子，「別總想著要吸引別人的注意力」。不過也有另一派網友認為艾瑪讓周遭人大飽眼福，一名網友就說：「我相信爸爸們看到絕對都沒問題的啦！」另一個則說：「謹代表所有爸爸原諒你」。

@emma_dilemma_88 #fyp #sosorry #soembarrasing #whymee #alwaysrushing #schoolrun #schoolrunmum #seethroughleggings #😂🤦🏽‍♀️ ♬ original sound - emma_dilemma_88

社群媒體 法網 TikTok

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