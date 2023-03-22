巴菲特給的「這個建議」 讓比爾蓋茲終身受用

蓋茲（左）說，巴菲特給了他人生中最重要的建議。 （美聯社）

微軟 創辦人比爾蓋茲 和「股神」巴菲特 是多年好友，他們有許多共同點，例如事業十分成功，累積了大量財富，並承諾在生前就把大部分的身家捐贈出去。蓋茲更說，他這輩子接受過最重要的建議，就是來自巴菲特。

蓋茲最近與英國首相蘇納克一同回答由人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT生成的問題，當被問及一生中所收到最重要的建議，以及這如何影響其人生和職業生涯時，蓋茲回答，「我接受過很棒的建議；巴菲特說，到頭來，最重要的是朋友怎麼看你，以及這些友誼的堅定程度，這是很棒的建議」。

蓋茲繼續說道，在他事業剛起步時，有「工作狂」的心態，這可能阻礙他的發展。他說：「我不相信周末，我不相信假期，這意味著有些可能幫助到我的人，沒辦法融入我的生活，因為我對工作型態的觀念非常狹隘。」

他說：「對還在草創階段的微軟集團，這麼做是可以的，但等到企業規模愈來愈大，我明白必須（對工作型態）再多思量，我對自己很嚴苛，也試圖把這種壓力加諸在別人身上。」

蓋茲也在2016年的部落格貼文提到，巴菲特很看重友誼，「即便他工作繁忙，他還是能找到時間維繫友誼，在我認識的人之中，很少人能做到這點」。

蓋茲表示：「他會打電話來說聲哈囉，他常寄信來附上他覺得梅琳達（蓋茲的前妻）和我會感興趣的文章。過去25年來，我從巴菲特身上學到很多，但或許最重要的是友誼的真諦。這是關於做一個你希望自己也能得到的好友。」