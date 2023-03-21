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影／「今天不要仰慕對手」 大谷翔平經典賽熱血喊話曝光

記者蘇志畬／即時報導
世界棒球經典賽日本隊今天對上美國隊，大谷翔平賽前帶領全隊喊聲時，熱血談話激勵隊友。（Getty Images）
世界棒球經典賽日本隊今天對上美國隊，大谷翔平賽前帶領全隊喊聲時，熱血談話激勵隊友。（Getty Images）

世界棒球經典賽日本隊今天對上美國隊，兩國球星正面交鋒，大谷翔平作為代表人物，賽前帶領全隊喊聲時，以超熱血談話激勵隊友，「只有今天，不要仰慕對手，只要想著勝利就好。」

日本隊今天賽前喊聲時，監督栗山英樹向大谷翔平說了聲：「拜託了。」於是大谷翔平走到球員們圍起的圈圈之中，開始說：「我只有一件事要說，不要去仰慕對手。」

「一壘手是高史密特、中外野有楚奧特，還有貝茲。」大谷翔平接著說：「只要打棒球一定都聽過這些選手，但是只有今天，仰慕對手是無法超越他們的，我們是來超越的、是來登上第一的，今天就好，把那些仰慕捨棄掉吧，只要想著勝利就好。」

大谷翔平今天擔任第三棒指定打擊，不過從5局開始就到牛棚待命，賽前就準備好要後援登板，由於需要解除指定打擊，以最後一局登板的可能性較大。

大谷翔平賽前談話影片：

大谷翔平 日本 經典賽

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