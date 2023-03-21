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欺騙台灣遊客…泰國計程車司機被爆「收4倍車資」下場曝光

編譯張君堯／即時報導
泰國一名計程車司機被禁止在該國最大的國際機場接載乘客，原因竟是涉嫌使用虛假價目表向台灣遊客「敲詐」高額的車資。(取材自推特)
泰國一名計程車司機被禁止在該國最大的國際機場接載乘客，原因竟是涉嫌使用虛假價目表向台灣遊客「敲詐」高額的車資。(取材自推特)

泰國一名計程車司機被禁止在該國最大的國際機場接載乘客，原因竟是涉嫌使用虛假價目表向台灣遊客「敲詐」高額的車資。

泰媒「國家報」（The Nation Thailand）報導，Facebook一個旅遊粉專上周出現文章稱「尷尬！一名台灣女性從素萬那普國際機場（Suvarnabhumi Airport）搭計程車前往曼谷市中心需支付1200至1500泰銖（約43美元），司機更聲稱是機場規定這樣的收費標準」，文章內還附上假價目表的照片。

這篇文章發布後不久，素萬那普機場方表態會上報以便立即調查此事件，機場管理人員20日表示已傳喚該名計程車司機進行訊問，並強調「所有計程車司機都必須在機場登記才能接載乘客，且必須使用計價器而非統一收費」。

以當事人為例，若正常按距離計算，從素萬那普國際機場到曼谷市中心的車資約為300泰銖（約8.75美元），代表這名司機一口氣收取近4倍的車資，如今他的名字已被通報給泰國陸路運輸廳（Land Transport Department），除了被終身禁止進入機場載客，他還可能面臨吊銷計程車執照的處分。

此外，機場管理人員表示將對計程車司機進行24小時的隨機抽查、以防止他類似情況發生。

機場 泰國

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