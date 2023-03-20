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英國男子裝修廚房 竟發現「400年前絕美壁畫」

編譯張君堯／即時報導
英國約克一名男子去年計畫翻修公寓裡的廚房，卻意外藉此發現一幅具有400年歷史的壁畫。示意圖。（取材自pexels）
英國約克一名男子去年計畫翻修公寓裡的廚房，卻意外藉此發現一幅具有400年歷史的壁畫。示意圖。（取材自pexels）

英國約克（York）一名男子去年計畫翻修公寓裡的廚房，卻意外藉此發現一幅具有400年歷史的壁畫。

衛報報導，任職於利茲大學（University of Leeds）的醫學研究員巴德沃思（Luke Budworth）去年計畫整修自己位於約克市中心公寓的廚房，沒想到裝修工竟在過程中發現這幅可以追溯到西元1660年左右的壁畫邊緣的飾帶。

據悉，這幅壁畫被認為比兩旁的建築物更古老，且靈感是來自英國著名詩人誇爾斯（Francis Quarles）1635年撰寫的作品。

巴德沃思受訪時稱這幅壁畫早在西元1660年左右便存在相當「瘋狂」，並表示「最初發現它的人是在廚房櫥櫃下施工的廚房裝修工，當他們找到它時，我知道煙囪另一邊也有塊平行木頭、可能有同樣的東西，起初我以為是舊維多利亞時代的壁紙，但我很快就看到它實際上是畫在牆上的」。

此外，當初巴德沃思搬到約克的部分原因便是這座城市的歷史，他也坦言在自家發現這樣的壁畫是種負擔，因為「沒有可用的資金來保護它們」，所幸他得到「英格蘭歷史遺產保護局」（Historic England）的協助，並再次將這幅壁畫遮蔽起來以防止損壞。巴德沃斯補充說「我們已經印出高解析度版本，並用複製品將其遮蓋起來」。

英國 醫學

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