空氣清淨機裡面「長出大毛怪」兇手曝光網笑：無罪釋放

日本有網友分享打開自家空氣清淨機的畫面，裡頭的景象讓不少人看傻眼。（取材自推特）

家裡有毛小孩的人大多會遇到一種狀況，那就是寵物跟人類一樣會「掉頭髮」，尤其某些特定品種的貓貓狗狗，在換季時掉的毛量更是不容小覷。在日本 就有網友表示自己家裡擺設的空氣清淨機，讓他再次見識到寵物掉毛的威力。

該名飼主有一天發現家裡空氣清淨機的感應器最近沒什麼反應，因此打算要清潔一下，沒想到打開機器一看，裡頭的景象讓他嚇傻。從飼主在推特 上分享的照片可以看到，清淨機濾網上塞滿一坨坨的棕色毛髮，數量多到像是稻草堆一樣，彷彿裡頭住著一隻毛怪。

飼主也在貼文下方公布造成空氣清淨機堵塞的原因，犯人原來是自家養的兩隻長毛貓。衝擊的畫面也在網路上引起話題，網友們紛紛留言：「這些毛都可以再做一隻貓了」、「長毛貓不意外...」表示雖然毛小孩掉毛的情況無法避免，但一看到貓咪無辜的表情，也笑說這兩隻可愛的犯人可以無罪釋放啦。