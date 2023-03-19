混血超帥黃金單身漢「瘋狂約會19美女」上電視徵婚不尷尬

印尼帥氣男星與企業家理查凱爾是「黃金單身漢」主角。（圖：HBO GO提供）

婚戀實境秀曾經在美國風行一時，最具代表性的莫過於「鑽石求千金」（The Bachelor）與「千金求鑽石」（The Bachelorette），前者是單身漢尋找女伴，後者是單身女尋找男伴，都曾締造無數話題。HBO GO和HBO頻道目前每周五推出新集數的「黃金單身漢」就是「鑽石求千金」的印尼版，混血帥氣男模理查凱爾（Richard Kyle）要在一群美女中找到合適伴侶，然而他過去從未曾嘗試過相親。

身高186公分的混血帥哥理查，不怕電視徵友的成功率太低，據調查「鑽石求千金」配對成功比例不到4%，前後26位黃金單身漢只有5人和最後勝出者仍未分手。他笑言參加電視節目錄製後，對愛情的想法沒有改變，仍覺得是彼此之間的強烈連結，節目則為他打開視野，增加和不同階層女性認識的機會。由於他過去拍廣告和拍戲經驗不少，對攝影 機相當習慣，不會覺得徵友過程有人在旁邊拍攝很干擾。