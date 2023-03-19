混血超帥黃金單身漢「瘋狂約會19美女」上電視徵婚不尷尬
婚戀實境秀曾經在美國風行一時，最具代表性的莫過於「鑽石求千金」（The Bachelor）與「千金求鑽石」（The Bachelorette），前者是單身漢尋找女伴，後者是單身女尋找男伴，都曾締造無數話題。HBO GO和HBO頻道目前每周五推出新集數的「黃金單身漢」就是「鑽石求千金」的印尼版，混血帥氣男模理查凱爾（Richard Kyle）要在一群美女中找到合適伴侶，然而他過去從未曾嘗試過相親。
身高186公分的混血帥哥理查，不怕電視徵友的成功率太低，據調查「鑽石求千金」配對成功比例不到4%，前後26位黃金單身漢只有5人和最後勝出者仍未分手。他笑言參加電視節目錄製後，對愛情的想法沒有改變，仍覺得是彼此之間的強烈連結，節目則為他打開視野，增加和不同階層女性認識的機會。由於他過去拍廣告和拍戲經驗不少，對攝影機相當習慣，不會覺得徵友過程有人在旁邊拍攝很干擾。
從小在澳洲長大的他，父親是白人，有個跨文化的家庭，不諱言父母曾對他在節目上找真愛有點顧慮，他卻覺得是一生難得有一次的機會，節目裡安排的外景地都風光美、氣氛佳，讓他很佩服製作單位做足功課。而他自己除了勤勞鍛練，努力維持符合「黃金單身漢」體態完美的形象外，認為要能夠跟那麼多的女生都能溝通、理解，是非常不簡單的，相較之下，他的健身量儘管1周5次、1次1個半小時，他都不覺得有多吃力。至於他最後選擇了誰，他笑道：「好問題，就要請各位觀眾繼續鎖定我們節目了。」
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