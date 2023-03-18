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阿肯色男挖到3.29克拉棕色鑽石 鑽石坑公園2年來最大顆

編譯周芳苑／綜合18日電
尋鑽高手安德森日前在阿肯色州鑽石坑公園發現一顆3.29克拉棕色鑽石。(取自臉書)
尋鑽高手安德森日前在阿肯色州鑽石坑公園發現一顆3.29克拉棕色鑽石。(取自臉書)

阿肯色州鑽石坑公園(Crater of Diamonds State Park)一名男性常客3月初在公園裡發現一顆3.29克拉棕色鑽石，公園聲稱，這是2021年9月以來園內發現過的最大鑽石。

安德森(David Anderson)3月4日在公園廣達37.5英畝的鑽石搜索區搜索土壤時發現這顆大鑽石，他將這顆鑽石命名「 B.U.D.」，代表「又大又醜的鑽石」(Big，Ugly Diamond)。

安德森說他原以為那顆石頭是石英，沒想到經鑑定是表面有凹痕的棕色鑽石；鑽石坑公園最常見的鑽石是棕色、黃色和白色。

公園解說員馬卡姆(Tayler Markham)透過聲明說，安德森發現的鑽石和一顆豌豆差不多大小，帶有該公園鑽石慣有的金屬光澤，表面有些地方凹陷、有很多雜質。

根據聲明，這座公園建於1972年，園中的鑽石田直到1906年才被發現，從那時候起，已被找到超過75萬顆大大小小鑽石，光是安德森本人打從2007年起便找到400多顆，其中15顆超過1克拉，他2011、2014年曾經各找到3.83克拉和 6.19克拉鑽石，每次找到鑽石，通常會在當地賣出，這次也不例外。

今年截至3月，已有124顆被發現的公園鑽石登記有案，平均每天會有1至2顆鑽石被遊客發現。

尋鑽高手安德森日前在阿肯色州鑽石坑公園發現一顆3.29克拉棕色鑽石。(取自臉書)
尋鑽高手安德森日前在阿肯色州鑽石坑公園發現一顆3.29克拉棕色鑽石。(取自臉書)

阿肯色州

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