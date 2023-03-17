曾在紅十字會熱心公益 日豪門千金入「魯夫強盜團」淪詐欺犯

一位出身豪門的日本女性，近來以詐欺犯的嫌疑遭到逮捕。（圖擷自YouTube）

今年1月19日，東京發生一起嚴重的強盜殺人事件。日本 警方在調查後，發現這起案件背後，可以追查到一個位於菲律賓的大型犯罪集團。由於其發令者暱稱「魯夫（ルフィ）」，日本媒體也將之稱為「魯夫強盜團」，另外發現近年日本各地的許多案件，都與魯夫強盜團相關。

根據日本媒體「女性週刊PRIME」報導，菲律賓入國管理局在11日表示，他們逮捕了24歲的藤田海里、以及25歲的熊井瞳兩位詐欺犯。這兩人去年就因為偷竊罪，在日本國內遭到通緝 ，被認為正是「魯夫強盜團」的成員之一。

報導指出，熊井祖父曾經擔任過市議員和縣議員，可說是出身世家。熊井一家後來住在東京都三鷹市的住宅街，小學時期的熊井瞳，功課沒有特別突出，在人群之中顯得比較平凡。到了國中階段，熊井參加文類社團，也曾投入日本紅十字會的志工活動，是位認真的好學生。

熊井在高中畢業後，曾經重考兩年，最後就讀多摩美術大學。熊井曾在大學新生的選美比賽中獲得注意，另外也曾當過一陣子小模。然而就在大三時，熊井卻因為不明原因退學。

由於家裡經濟狀況不錯，因此不太可能是因為學費之類的問題。有外人推測，是不是熊井認識到糟糕的男人，結果被加以利用。然而目前熊井家不願出面接受採訪，使得這位家教良好出身的千金，最後為何會走上詐騙 歪路，仍是一個謎。