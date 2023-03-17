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網紅用洗碗機洗「馬桶座」 網友看了全暴動：有夠噁

編譯中心／即時報導
網紅將馬桶座拆下放進洗碗機，讓所有網友看了都說好噁心。(影片截圖)
網紅將馬桶座拆下放進洗碗機，讓所有網友看了都說好噁心。(影片截圖)

一名網紅日前在社群媒體上分享自己清潔馬桶座的方法，但是她的方法讓網友全都看傻了眼，紛紛留言批評實在「太噁心了」。

據LAD BIBLE報導，一名網紅艾莉森（Alison）近期在TikTok上分享自己清理馬桶座的方法。影片中可以看到她的丈夫將馬桶座拆下，接著放進已經裝了杯盤的洗碗機裡，再將洗碗機的門關上。

短短幾秒的影片引爆網友批評，不少網友都認為這樣的做法太噁心了，「我可不想要洗碗機裡有便便」，還有網友說以後都不敢買二手洗碗機，「畢竟不知道前一個主人對洗碗機做過什麼」。

針對網友的批評艾莉森後來也出面回應，她表示影片只是為了好玩而拍的，她跟老公只是把馬桶座放進洗碗機做做樣子，沒有真的用同一批水洗馬桶座跟碗盤。

雖然這樣說，還是有不少網友覺得這樣真的太不衛生，酸艾莉森「把碗盤拿到馬桶裡洗不是更快？」不過也有網友歪樓說「這麼好拆的馬桶座要去哪買」。

由於沖馬桶時馬桶中的水會濺起1.5到2公尺高，很有可能馬桶周圍的層架、衛生紙、門把都沾滿各種細菌，因此專家也建議如廁後要沖水時應該要蓋上馬桶蓋。若是要定期清潔馬桶，可以以75%酒精擦拭，或將漂白水和清水以1：1000的比例稀釋擦拭。

@alisonkoroly He’s living in the year 3000 🤯 #lifehack #viralreels #viralreel #comedy #newtricks #funnyvideos #lifehacks ♬ original sound  - alisonkoroly

社群媒體 TikTok

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