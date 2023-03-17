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台灣電影「該死的阿修羅」 入選卡內基美隆國際影展

中央社／紐約16日專電
台灣電影「該死的阿修羅」預定25日在卡內基美隆國際影展放映，導演樓一安、演員王渝萱將以視訊參加映後座談。圖為劇照。（中央社／希望影視行銷提供）
台灣電影「該死的阿修羅」預定25日在卡內基美隆國際影展放映，導演樓一安、演員王渝萱將以視訊參加映後座談。圖為劇照。（中央社／希望影視行銷提供）

美國卡內基美隆國際影展創辦17年來首度選映台灣電影。「該死的阿修羅」預定25日放映，導演樓一安、憑本片獲金馬獎最佳女配角的王渝萱將以視訊參加映後座談。

卡內基美隆國際影展（CMU IFF）創立於2006年，由匹茲堡知名學府卡內基美隆大學（CMU）等校學生合力籌辦。每年春季以「臉」（Faces）為概念發展主題，選映14至18部國際影片，結合導演座談、舞蹈表演、美食等活動，以達文化交流與社區互動目的。

本屆影展從即日起到4月2日，主題為「變化的臉孔」（Faces of Change），希望探討影像的使用如何轉化視角、生命及世界。

「該死的阿修羅」去年3月在台灣上映，取材自社會真實事件，從一宗隨機殺人案探討家庭、職場文化、網路、階級等議題。

本片入圍第58屆金馬獎最佳原著劇本、最佳女配角、最佳新演員共3項大獎，王渝萱榮獲最佳女配角。2022年台北電影獎本片入圍9項，抱回最佳女配角、最佳編劇、最佳配樂。

「該死的阿修羅」代表台灣角逐第95屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，推薦理由為「以獨特敘事形式探討當代隨機殺人的暴力議題，反映虛實混淆的普世現象，在人性善惡論述上體現東方思維，開放式結尾令人驚豔」，但未獲提名。

影展 導演 入圍

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