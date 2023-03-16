男子開車講手機 英警察「騎馬追捕」畫面曝光

英國街頭近日出現吸睛一幕：兩名騎著馬的警察追捕一名被發現在開車時使用手機的男子。（取材自推特）

英國街頭近日出現吸睛一幕：兩名騎著馬的警察 追捕一名被發現在開車時使用手機 的男子。

衛報報導，為了確實降低民眾開車時使用手機的情況，英國各地都部署這樣的「騎警」。「ASPolice Roads Policing」（RPU）推特帳號的一段影片中，可以見到兩名騎馬的警察追趕並攔下一輛銀色汽車。

隨後這名駕駛停在路旁，一名騎警上前詢問道「你知道你不應該在開車時使用手機」，對方回答說「不，沒有音樂，我出了點問題，警察不領情地表示「但你正一邊開車一邊講電話，我可以看到通話還在繼續」。

影片中還貼出「如果駕駛被抓到開車時使用手機，將面臨駕照 積分被扣6分和200英鎊（約246美元）的罰款」。自2022年3月起，在駕駛或騎摩托車時使用手機、平板電腦或任何可以發送或接收數據的設備都是違法的。

任何人在開車時被發現使用上述設備都可能面臨最高1000英鎊（約1230.5元）的罰款、駕照扣6分或禁止上路的處分。