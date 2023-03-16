蘋果iPhone 14 Pro碰上三星S23 Ultra 「耐摔」生死鬥
iPhone 14 Pro系列一推出隨即引起全球瘋搶熱潮，近日YouTube科技頻道「PhoneBuff」安排iPhone 14 Pro Max與才剛上市的三星Galaxy S23 Ultra來場死對頭「耐摔」生死鬥，帶用戶們了解「到底適不適合拿裸機？」
「PhoneBuff」為增加測試公平性便以專業設備進行自動摔機並設定相同摔落高度，且在落下接觸面擺放較平坦的石頭以模擬日常環境，摔機實驗分為3階段，包含從背面、側面、正面朝下方向進行實測。
從背面摔機的實驗可見iPhone 14 Pro Max光是在第一回合就慘輸，iPhone 14 Pro Max的玻璃背殼幾乎全部碎裂，對手S23 Ultra僅有機身角落處及鏡頭邊角出現裂痕，背面則幾乎完好無缺。
不過，在側摔回合中，iPhone 14 Pro Max成功扳回一城，多虧iPhone 14 Pro Max的不鏽鋼邊框展現高強度防禦力，其側邊僅有幾處小刮痕，但S23 Ultra的邊角出現明顯撞擊傷痕，表面玻璃碎裂。
在最後的正面摔回合兩機打成平手，iPhone 14 Pro Max摔下後造成右上角螢幕碎裂，為其正面摔落的致命傷，而S23 Ultra則是機身螢幕左側較大面積碎裂。
綜合這3回合的摔機實驗，意外發現iPhone每次摔落都會造成較大反彈力，iPhone 14 Pro Max每次摔落都會「發生二次傷害」，似乎也是釀成摔機實驗傷痕較多的原因。
「PhoneBuff」為兩機在3回合的表現打分數，最後結果由S23 Ultra險勝，iPhone 14 Pro Max則是在背面摔機回合慘輸，因此建議果粉們為自己的愛機貼上保護貼、裝上保護殼做好防護措施，以免不慎摔機後要付出「昂貴代價」。
來源：YouTube
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