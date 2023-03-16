我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中國機票翻漲近一倍

風暴影響 矽谷停電如第三世界 居民被迫用發電機煮飯

蘋果iPhone 14 Pro碰上三星S23 Ultra 「耐摔」生死鬥

聯合新聞網／ 即時報導
三星S23 Ultra（左）和iPhone 14 Pro（右） 側摔對比。（取材自YouTube）
三星S23 Ultra（左）和iPhone 14 Pro（右） 側摔對比。（取材自YouTube）

iPhone 14 Pro系列一推出隨即引起全球瘋搶熱潮，近日YouTube科技頻道「PhoneBuff」安排iPhone 14 Pro Max與才剛上市的三星Galaxy S23 Ultra來場死對頭「耐摔」生死鬥，帶用戶們了解「到底適不適合拿裸機？」

「PhoneBuff」為增加測試公平性便以專業設備進行自動摔機並設定相同摔落高度，且在落下接觸面擺放較平坦的石頭以模擬日常環境，摔機實驗分為3階段，包含從背面、側面、正面朝下方向進行實測。

從背面摔機的實驗可見iPhone 14 Pro Max光是在第一回合就慘輸，iPhone 14 Pro Max的玻璃背殼幾乎全部碎裂，對手S23 Ultra僅有機身角落處及鏡頭邊角出現裂痕，背面則幾乎完好無缺。

不過，在側摔回合中，iPhone 14 Pro Max成功扳回一城，多虧iPhone 14 Pro Max的不鏽鋼邊框展現高強度防禦力，其側邊僅有幾處小刮痕，但S23 Ultra的邊角出現明顯撞擊傷痕，表面玻璃碎裂。

三星S23 Ultra（左）和iPhone 14 Pro（右） 背面摔機對比。（...
三星S23 Ultra（左）和iPhone 14 Pro（右） 背面摔機對比。（取材自YouTube）

在最後的正面摔回合兩機打成平手，iPhone 14 Pro Max摔下後造成右上角螢幕碎裂，為其正面摔落的致命傷，而S23 Ultra則是機身螢幕左側較大面積碎裂。

三星S23 Ultra（左）和iPhone 14 Pro（右） 正面摔機對比。（...
三星S23 Ultra（左）和iPhone 14 Pro（右） 正面摔機對比。（取材自YouTube）

綜合這3回合的摔機實驗，意外發現iPhone每次摔落都會造成較大反彈力，iPhone 14 Pro Max每次摔落都會「發生二次傷害」，似乎也是釀成摔機實驗傷痕較多的原因。

「PhoneBuff」為兩機在3回合的表現打分數，最後結果由S23 Ultra險勝，iPhone 14 Pro Max則是在背面摔機回合慘輸，因此建議果粉們為自己的愛機貼上保護貼、裝上保護殼做好防護措施，以免不慎摔機後要付出「昂貴代價」。

三星S23 Ultra（左）和iPhone 14 Pro（右） 所有抗摔項目評比...
三星S23 Ultra（左）和iPhone 14 Pro（右） 所有抗摔項目評比。（取材自YouTube）

來源：YouTube

iPhone YouTube 三星

上一則

櫻花季提早報到 紐約市「最佳賞櫻地點」公開

下一則

3月16日星座運勢 金牛注意收斂脾氣 摩羯果斷把握財運

延伸閱讀

日月光傳和Amkor競逐蘋果5G數據機晶片封裝訂單

日月光傳和Amkor競逐蘋果5G數據機晶片封裝訂單
Lightning掰掰？iPhone 15最新模型機流出 都變Type-C

Lightning掰掰？iPhone 15最新模型機流出 都變Type-C
安卓都老人用？調查曝光這年齡層蘋果用戶「大幅減少」

安卓都老人用？調查曝光這年齡層蘋果用戶「大幅減少」
網傳iPhone 15實體按鈕還在 知名爆料客1理由狠打臉

網傳iPhone 15實體按鈕還在 知名爆料客1理由狠打臉

熱門新聞

英國跨國時裝、內衣、泳衣零售商「Pour Moi」近日公布了一份「全球最具吸引力的50國人」榜單。圖為示意圖。（取材自unsplash@naassomz1）

哪個國家的人最好看？印度奪冠 美國第二 亞洲12國上榜

2023-03-11 20:13
洛蒂靠「裸體打掃」每小時薪水高達60元，家人朋友也都很贊同這份工作。示意圖。（取材自pexels）

裸體家政婦時薪60元 她爆：曾有客人暗示「其他服務」

2023-03-14 21:22
超模亞歷桑德拉安布羅休（左起）、杭特薛佛、艾蜜莉瑞特考斯基與劉雯，出席浮華世界奧斯卡後派對。(歐新社、路透、Getty Images)

視線不知道該看哪…奧斯卡派對超模火辣 1根羽毛遮雙峰

2023-03-13 20:44
墨西哥日前發生4名美國公民意外碰上販毒幫派槍戰，導致其中2人與1位墨國國民死亡、另外2人則遭綁架多日。據信要為此事負責的販毒集團發出了道歉信，還將5名成員交給當地執法人員。(取材自推特)

綁架4美國人、2死 墨西哥販毒集團清理門戶 丟出5兇手

2023-03-10 12:45
徐炳超被發現轉行成為街頭攤販，騎著餐車賣起現包現蒸的包子。(取材自微博)

風光不再…路人買包子 抬頭驚見188公分男團偶像

2023-03-09 03:05
首位亞裔奧斯卡影后楊紫瓊12日在頒獎典禮結束後於美國加州比佛利山莊參加典禮後的派對。(歐新社)

楊紫瓊拍「媽的多重宇宙」唯一要求：主角別叫Michelle

2023-03-13 21:21

超人氣

更多 >
郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣
這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜

這5項商品在好市多買 價格沒有比較便宜
郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離

郭文貴被捕…紐約住處大樓突起火 FBI採證被迫撤離
費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目

費玉清引退3年…白冰冰不忍了 揭露他真面目
入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半

入境中國10年簽突恢復 華人喜憂參半