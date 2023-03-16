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「寶藏男孩」大谷翔平 新代言帥照化身陽光美男子

記者曾智緯／即時報導
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。(圖:New Balance提供)
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。(圖:New Balance提供)

美國棒球大聯盟現役選手，人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光！不穿球衣的大谷翔平，少了球場上的凌厲氣勢，但變身「陽光美男子」，讓許多球迷也看呆了，紛紛回應說「我終於有理由穿New Balance了」、「果然是寶藏男孩」。

2023世界棒球經典賽仍在進行中，由多名美國棒球大聯盟現役選手組成的日本隊，以四戰皆勝的成績晉級次輪。球隊中最受矚目的就是人稱「二刀流」的球星大谷翔平，他也將於16日對上義大利時擔任先發投手，毫不令人意外的選擇也說明了眾人對他的期待。

人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展...
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。(圖:New Balance提供)
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展...
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。(圖:New Balance提供)

而且在世界棒球經典賽的比賽期間，大谷翔平的Instagram帳號，追蹤人數在短短數天內就暴漲了100萬，目前已超過330萬粉絲，關注了他的一舉一動。

人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展...
人稱「二刀流」的日本球星大谷翔平，代言New Balance形象帥照正式曝光，展現了陽光男兒的爽朗氣息。(圖:New Balance提供)

大谷翔平近期分享了一則貼文，內容是他代言New Balance的形象照，不同於球衣造型，身穿品牌Logo T恤的他，於棒球場展現了陽光男兒的爽朗氣息，讓粉絲們也大感意外，回應說「真的不去當男明星嗎？」、「果然是寶藏男孩」等留言，吸引近20萬的網友朝聖點讚。

大谷翔平 日本 義大利

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