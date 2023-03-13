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西澳海灘挖出500年前明朝嬰兒青銅佛像 價值超10萬美元

記者陳言喬／即時報導
電影製片人在澳洲西部海灘挖出一尊嬰兒青銅佛像，疑為500年前的明朝產物。（影片截圖）
電影製片人在澳洲西部海灘挖出一尊嬰兒青銅佛像，疑為500年前的明朝產物。（影片截圖）

澳洲一支古董搜尋團隊，5年前使用金屬探測儀，在澳洲西部海灘挖掘出一尊嬰兒青銅佛像。經專家鑑定應是500年前明朝產物，價值超過10萬美元。

搜狐網報導，澳洲兩位電影製片人於2018年在西澳的鯊魚灣取景拍攝紀錄片。出於劇本需要，兩人嘗試使用金屬探測器在海灘尋寶，臨近傍晚，在紅色的沙土中竟意外挖出一尊嬰兒佛造型的青銅佛像，高約15公分，重量剛剛超過1公斤。

來源：FINN Films

搜狐引述外媒報導稱，這兩位電影製片人對這尊佛像非常好奇，憑直覺認為它應該是一件非比尋常的文物。之後幾年，兩人到處奔波，累積花費至少5萬美元，一直想搞清楚它的真實價值並努力揭開其為何會在澳洲出現的謎團。直到最近，兩人參加了英國廣播公司（BBC）的《巡迴鑒寶》(Antiques Roadshow)節目，專家鑒定是明朝的產物。

亞洲藝術專家兼Dore&Rees拍賣行老闆李‧楊(Lee Young，音譯)在節目中說，這尊嬰兒佛像相信製作於中國15世紀的時代，並稱它是稀有的「世界珍寶」。他說：“眼前這尊佛像很可能屬於古代某個有地位的人，其嬰兒佛的形態是為了慶祝佛祖誕辰。

據他估算，這件明代文物的預售價為3000至5000英鎊。但它出土的地點如此特別，其拍賣價甚至有機會以10萬英鎊（約12萬美元）落槌。

西澳博物館的研究員伊恩‧麥克勞德(Ian MacLeod)曾為博物館鑒定過超過35000件青銅器，他通過顯微鏡分析也確定這尊佛像絕非贗品。他說：即使你用最複雜的化學技術，也偽造不出來這件青銅器上這麼複雜的銅銹。

麥克勞德認為，佛像在沙灘下原封不動地躺了至少上百年，而且在被埋之前已經使用了相當長的時間。他證實這件文物的歷史可以追溯至明朝時期，跟鄭和下西洋時間剛好重疊。

兩名電影製片人推測，這尊佛像可能是1421年鄭和下西洋時的產物。但雪梨大學中國研究系客座教授梅卓琳（Jocelyn Chey）指出，鄭和下西洋經過澳洲的可能性很低，就算該佛像有5百年歷史，不代表它就在該處埋了5百年。

歷史上找不到任何明朝船隊曾到訪澳洲的紀錄，至於它為何出現在西澳沙灘，至今仍是一個謎。

製片人德尚在一份聲明中表示，他們仍然沒有為這尊神聖的佛像找到一個合適的安身之處，「我們不認為自己是佛像的主人，而是它的守護者，希望澳洲政府與華人和當地土著人合作，共同資助對該遺址的考古研究，以幫助進一步調查佛像的來源」。

澳洲 電影 博物館

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