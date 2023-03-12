清除麻州暴風雨斷樹 鋸一半傳叫聲 X光驚見躲5隻貓頭鷹

X光機照出裡頭有4隻貓頭鷹寶寶和1隻貓頭鷹媽媽。（取材自臉書）

The Dodo報導，麻州 一場狂風暴雨 讓樹木因此斷裂，當工作人員準備鋸成碎片移除，卻意外聽見木頭裡面傳出陣陣叫聲，連忙把整根送到動物中心檢查。後續真的在樹洞裡找到四個貓頭鷹寶寶，然而貓頭鷹媽媽不幸被鋸傷沒能陪小孩一起長大。

木頭裡頭有4隻貓頭鷹寶寶和1隻貓頭鷹媽媽。（取材自臉書）

報導指出工作人員正在進行切除作業時，鋸到一半卻聽到木頭裡傳來奇怪的聲響。工人們隨即將這根木頭原封不動的送往「新英格蘭 野生動物中心」（New England Wildlife Center），證實裡面確實有4隻貓頭鷹寶寶。

動物中心接到木頭後立刻放進X光機確認狀況，首席執行官梅茲（Zak Mertz）指出自己從來沒做過這種事（對木頭做X光），但結果顯示相當有用。他們透過X光機發現裡頭有4隻貓頭鷹寶寶和1隻貓頭鷹媽媽，不幸的是媽媽被鋸子鋸到，傷勢嚴重存活機率相當渺茫，最終園方只好忍痛選擇安樂死。

動物中心接到木頭後立刻放進X光機確認狀況，發現裡頭有4隻貓頭鷹寶寶和1隻貓頭鷹媽媽。（取材自臉書）

後續在鳥類生物學家的幫助下，園方著手幫這4隻幸運存活的貓頭鷹寶寶找新家。梅茲表示這時他們能做的就是尋找代孕鳥巢，而不是由人類自己飼養。動物中心也呼籲切割樹木時務必先檢查所有樹洞，避免棲息在裡面的小動物成為刀下亡魂。